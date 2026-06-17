Imprenditrice rapinata in villa con la minaccia della pistola

IMPRUNETA – Notte di terrore sulle colline di Impruneta, nel fiorentino, dove un’imprenditrice italiana è rimasta vittima di una brutale rapina all’interno della propria abitazione nella tarda serata di ieri (16 giugno). Un commando di malviventi è riuscito a fare irruzione nella villa, approfittando della collocazione della struttura che si trova in una zona particolarmente isolata e protetta dalla vegetazione.

Una volta dentro l’immobile, i banditi, che agivano a volto coperto per non farsi riconoscere, hanno sorpreso e immediatamente bloccato la donna, impedendole qualsiasi tentativo di fuga o di richiesta d’aiuto. Sotto la costante minaccia di una pistola puntata contro, l’imprenditrice è stata costretta a cedere al ricatto dei malviventi e a indicare il luogo dove custodiva i gioielli e gli oggetti di valore. Una volta arraffati i preziosi, i rapinatori si sono dileguati nel nulla, facendo perdere le proprie tracce nell’oscurità della campagna circostante.

Sul posto sono intervenuti d’urgenza i carabinieri, allertati dalla vittima non appena i malviventi si sono allontanati. I militari dell’Arma hanno immediatamente avviato i rilievi scientifici all’interno delle stanze e fatto scattare le indagini per cercare di risalire all’identità dei componenti della banda. Resta ancora interamente da quantificare il valore complessivo della refurtiva, che si preannuncia comunque ingente, mentre sono in corso di acquisizione anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.