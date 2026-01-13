8.3 C
Firenze
martedì 13 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Fiamme al liceo Da Vinci: nessun ferito, lezioni partite dopo i controlli

Paura nell'istituto superiore fiorentino: a fuoco un servizio igienico esterno. Situazione in sicurezza, ingresso posticipato per gli alunni

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Liceo da Vinci
Foto di: sito web / Liceo da Vinci
1 ' di lettura

FIRENZE – Poteva andare peggio, ma fortunatamente tutto si è risolto solo con un po’ di spavento e qualche danno materiale. La mattina del liceo scientifico statale “Leonardo da Vinci” di Firenze è iniziata con le sirene dei Vigili del Fuoco.

L’allarme è scattato all’alba di oggi, 13 gennaio. Alle 7:35, ben prima dell’ingresso degli studenti, le squadre del comando centrale sono intervenute in via Giovanni dei Marignolli. A bruciare era un bagno chimico situato nell’area di cantiere della scuola.

Dietro l’incidente c’è una storia di marginalità. Le fiamme, infatti, sono scaturite accidentalmente per mano di un senza fissa dimora. L’uomo, già noto ai servizi sociali e alle forze dell’ordine, ha probabilmente tentato di accendere un fuoco per difendersi dal freddo della notte.

Il rogo è stato domato rapidamente. Non ci sono persone coinvolte né feriti. I danni si limitano alla struttura del bagno e a una porzione del seminterrato adiacente, annerita dal fumo e dal calore. Dopo aver spento le fiamme, i pompieri hanno messo in sicurezza l’area.

Una volta verificata l’agibilità dell’edificio, la dirigenza scolastica ha dato il via libera: le lezioni sono iniziate regolarmente alle 9:10, con un leggero ritardo rispetto all’orario canonico.

Tuttavia, la prudenza è d’obbligo. I tecnici della Città Metropolitana e il comandante della Polizia provinciale hanno disposto, in via cautelativa, la chiusura del laboratorio di chimica per ulteriori accertamenti. Anche un’aula è stata interdetta per la giornata di oggi: gli studenti sono stati subito spostati in un’altra stanza. Nel frattempo, una ditta specializzata è già al lavoro per ripristinare gli impianti idrici ed elettrici danneggiati.

La vicenda ha avuto un epilogo anche sul fronte dell’ordine pubblico. Polizia municipale, provinciale e operatori di strada hanno effettuato un sopralluogo. L’uomo che aveva cercato rifugio nel cantiere si era già allontanato, ma è stato rintracciato poco dopo dai vigili urbani in un’altra zona e sottoposto a fotosegnalamento.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
foschia
8.3 ° C
10.6 °
7.7 °
76 %
0.5kmh
75 %
Mar
10 °
Mer
11 °
Gio
11 °
Ven
14 °
Sab
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (946)ultimora (860)Eurofocus (38)demografica (27)sport (21)Eugenio Giani (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati