martedì 27 Gennaio 2026
Inseguito e arrestato dopo il tentativo di rapina: in manette un 29enne

Il fatto a due passi dalla caserma Fadini della polizia fra connazionali peruviani. È caccia al complice dell'aggressore

Cronaca
Foto Adn Kronos
FIRENZE – La polizia di Firenze è intervenuta per la segnalazione di una lite occorsa tra alcuni soggetti in fila all’esterno della caserma Fadini della Polizia di Stato sita in via della Fortezza, al momento dei fatti chiusa al pubblico.

Secondo quanto allo stato ricostruito, due cittadini peruviani lungo il perimetro della caserma, sarebbero stati avvicinati da una coppia di connazionali che, dietro minaccia, avrebbero intimato loro di consegnare una somma di danaro per occupare un posto della fila. A seguito del loro rifiuto, le vittime sarebbero state aggredite.

In particolare, il 29enne – poi identificato – avrebbe afferrato alcune bottiglie in vetro da terra e le avrebbe lanciate senza colpire le due vittime. Le volanti di Via Zara, giunte sul posto, hanno intercettato uno dei soggetti mentre l’altro riusciva a darsi alla fuga.

All’esito delle formalità di rito, il 29enne è stato condotto al carcere di Sollicciano a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa della convalida della misura precautelare.

© Riproduzione riservata

