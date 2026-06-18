Rapina nella villa dell’imprenditrice Daniela Fargion: commando via con 600mila euro di bottino

IMPRUNETA – Emergono dettagli agghiaccianti sulla violenta rapina in villa consumatasi nella serata del 16 giugno sulle colline di Impruneta, alle porte del Chianti. La vittima dell’assalto è Daniela Fargion, nota imprenditrice nel settore della moda, aggredita da un commando di quattro banditi che hanno agito a volto coperto, armati di pistole e spranghe. Un vero e proprio incubo materializzatosi intorno alle 22 all’interno di una zona residenziale isolata fuori dal centro abitato, dove i malviventi sono riusciti a farsi consegnare un bottino da capogiro: oltre 600mila euro tra denaro contante, borse di lusso e gioielli preziosi.

I banditi hanno agito con brutale determinazione. Dopo aver fatto irruzione nell’immobile, hanno bloccato l’imprenditrice insieme a due collaboratori domestici all’interno di una stanza, immobilizzandoli tutti con delle fascette elettriche da elettricista. Resta ancora da chiarire se la banda abbia legato anche il nipotino di Daniela Fargion, un bambino di appena 2 anni che si trovava in casa e che è stato costretto ad assistere a tutte le fasi del drammatico assalto. Secondo il racconto della donna, uno dei rapinatori le ha puntato la pistola direttamente alla testa, colpendola al capo per costringerla al silenzio e sottrarle il telefono cellulare per impedirle di dare l’allarme. Nel frattempo, il resto del commando passava al setaccio le stanze, razziando ogni oggetto di valore.

Una volta accumulato il bottino, i quattro si sono dileguati rapidamente, potendo contare verosimilmente sull’appoggio logistico di alcuni complici rimasti a fare da palo all’esterno della villa. A lanciare l’allarme ai carabinieri è stata la stessa imprenditrice non appena è riuscita faticosamente a liberarsi dai legacci. Per la famiglia Fargion si tratta della quarta rapina subita nell’arco di 25 anni, un dato che riaccende i riflettori sulla sicurezza delle colline fiorentine.

L’area, densamente abitata da residenti facoltosi, sconta infatti una forte vulnerabilità legata a una fitta rete di viabilità secondaria che agevola le vie di fuga dei malviventi.