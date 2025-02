Ancora un tie break fatale contro Milano per la Savino Del Bene

Getting your Trinity Audio player ready...

Numia Vero Volley Milano – Savino Del Bene Scandicci: 3-2 (25-22, 19-25, 25-21, 21-25, 15-11)NUMIA VERO VOLLEY MILANO:

Cazaute 2, Gelin (L1), Guidi n.e., Heyrman n.e., Pietrini n.e., Orro 1, Danesi 10, Konstantinidou, Fukudome (L2), Kurtagic 12, Smrek, Sylla 15, Egonu 31, Daalderop 17. All.: Lavarini S.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ribechi, Castillo (L1), Ruddins 4, Kotikova n.e., Mancini n.e., Ognjenovic 5, Parrocchiale (L2) n.e., Bajema 6, Graziani, Nwakalor 11, Carol 15, Antropova 20, Mingardi 15, Ung Enriquez n.e.. All.: Gaspari M.

ARBITRI: Canessa – Zanussi

MILANO – Solito, maledetto, tie break per la Savino Del Bene Scandicci. Che perde ancora contro la ‘bestia nera’ Milano di Sylla ed Egonu al quinto set dopo due ore e ventiquattro minuti di gioco.

Battuta al termine del primo set per 25-22, la Savino Del Bene Volley ha prontamente reagito nella seconda frazione, imponendosi per 19-25. Dopo un avvio equilibrato, il terzo set è stato poi vinto dalla Numia Vero Volley Milano, capace di segnare sei punti consecutivi, portarsi sul 21-16 e infine di aggiudicarsi la frazione per 25-21. Con lo stesso risultato, ma in favore della Savino Del Bene Volley, si è chiusa invece la quarta frazione, con la squadra di coach Gaspari che così ha portato la sfida al tie break.

Il quinto e decisivo set ha visto Milano arrivare in vantaggio sull’8-7 al cambio campo e poi la squadra lombarda ha fatto sua la frazione e la gara, conquistando il successo per 15-11.

Equilibrati i dati di ricezione (47%-48%) e attacco (40%-39%), Milano ha fatto registrare dieci muri in più rispetto alla Savino Del Bene Volley (19-9) e 6 ace contro i 5 della squadra di coach Gaspari.

Mvp dell’incontro un’ottima Paola Egonu, autrice di una prestazione da 31 punti, 3 ace e 1 muro vincente. Tra le fila di Milano hanno chiuso in doppia cifra Daalderop (17), Sylla (15), Kurtagic (12) e Danesi (10).

Per la Savino Del Bene Volley invece la top scorer è stata una Antropova da 20 punti, mentre oltre i dieci punti segnati sono andate Mingardi (15), Carol (15) e Nwakalor (11).

La Numia Vero Volley Milano, nonostante il successo, rimane terza in classifica, anche se grazie alla vittoria da due punti si avvicina al secondo posto della Savino Del Bene Volley, portandosi ad una sola lunghezza di distanza dalle scandiccesi.

La squadra di coach Gaspari cercherà di proteggere il proprio piazzamento in classifica nell’ultima sfida della regular season, in programma per sabato 1 marzo a Palazzo Wanny, dove arriverà la visita di una Igor Volley Novara, ormai condannata al quarto posto in classifica.

“Oggi mi è piaciuta molto la tenuta mentale della squadra – commenta coach Gaspari – a differenza della partita con Pinerolo. Siamo un pochino calati nella gestione dei colpi d’attacco, anche e soprattutto per merito delle qualità di muro-difesa di Milano. Ci siamo un pochino persi in alcune situazioni, però devo dire la verità, con una Milano così era difficile, è stato difficile star dietro ad Egonu, per meriti suoi. Abbiamo cercato di variare e attuare una tattica di battuta che potesse, tra virgolette, innervosire Orro sulla parte tecnica. Ripeto che chi è stato chiamato in causa ha dato un grande contributo, nonostante l’assenza di Herbots che per noi è sempre stata un’equilibratrice soprattutto in difesa e ricezione, ma Kara ha fatto un lavoro egregio in ricezione e Lindsey ci ha portato un pochino di freschezza nei colpi d’attacco. Mi dispiace perché abbiamo lottato per due ore e siamo arrivati al tie break lottando punto a punto fino al cambio campo. È chiaro che per noi la vittoria voleva dire secondo posto matematico e non so in quanti, all’inizio della stagione, pensavano fosse possibile. Ora siamo ancora secondi e per far sì che la matematica sia dalla nostra dobbiamo affrontare la partita di sabato in questo modo“.