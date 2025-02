Bisonte Firenze, nel cammino verso la salvezza c’è Conegliano

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – C’è la capolista Conegliano nel cammino del Bisonte Firenze verso la salvezza.

Cinque giorni per decidere una stagione. Mancano due partite alla fine della regular season della serie A1 Tigotà, e da ieri Il Bisonte Firenze ha di nuovo il destino nelle proprie mani: grazie al successo contro Talmassons e alla sconfitta di Roma contro Chieri, le bisontine hanno due punti di vantaggio sulle Wolves, e adesso dovranno provare a difenderli con le unghie e con i denti per centrare l’agognata salvezza.

Per la matematica, sarebbe sufficiente conquistare quattro punti per non dover guardare ai risultati delle avversarie, visto che in caso di arrivo a pari merito con Roma Il Bisonte si salverebbe per il miglior quoziente set, ma la difficoltà del calendario impone di pensare a una partita alla volta, anche perché il 25 sera alle 20.30 la penultima giornata propone la sfida di Palazzo Wanny contro la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano: le pantere, già da tempo sicure del primato in regular season, sono reduci da quarantatré vittorie consecutive in tutte le competizioni, e in campionato hanno concesso solo le briciole, perdendo sei set in ventiquattro partite. Chiaro quindi che conquistare anche un solo punto avrebbe il valore di una vera e propria impresa, ma Il Bisonte scenderà in campo col morale alto e la testa libera, con l’unico obiettivo di dare tutto per sfruttare ogni minima possibilità che gli verrà concessa.

Sono tre le ex della sfida: nella Prosecco Doc c’è Sarah Fahr, che ha giocato a Firenze nella stagione 2019/20, mentre ne Il Bisonte ci sono Božana Butigan, che ha vestito la maglia di Conegliano dall’estate 2020 al gennaio 2022 (vincendo uno scudetto, una Champions League, due Coppa Italia e due Supercoppa Italiana) e Emma Cagnin, che ha debuttato in A1 con le Pantere nel 2019/20, oltre a Marina Giacomello che è cresciuta nel vivaio dell’Imoco pur senza mai esordire in prima squadra. I precedenti invece sono trenta, con quattro vittorie per le bisontine (l’ultima, quella del 1 dicembre 2021 al PalaVerde, interruppe la striscia record di 76 vittorie consecutive in tutte le competizioni di Conegliano) e ventisei per le Pantere (di cui diciassette negli ultimi diciotto confronti disputati).

“Ci aspetta una partita sicuramente complicata – dice Federico Chiavegatti – perché affrontiamo la squadra più forte e più in forma del mondo, quindi sarà importante giocare senza pressione, perchè vista l’avversaria, domani non avremo l’obbligo del risultato. Dovremo mettere pressione a Conegliano con la battuta, perché il loro gioco palla in mano è veramente molto difficile da contenere, ma al tempo stesso non dovremo snaturarci troppo rispetto alle ultime partite, rimanendo concentrate sulla gestione degli errori e sulla ricerca dei punti nelle situazioni più congeniali. Alle ragazze ho detto che sarà una partita da giocare a viso aperto dal primo all’ultimo punto, e abbiamo il dovere di provarci: non sarà facile ma ce la vogliamo giocare al massimo delle nostre possibilità”.

La Prosecco Doc Imoco Conegliano di Daniele Santarelli, al netto del possibile turnover, potrebbe schierarsi con la polacca Joanna Wołosz (classe 1990) in palleggio, la svedese Isabelle Haak (1999) come opposto, la brasiliana Gabriela Braga Guimaraes, detta ‘Gabi’ (1994) e la cinese Zhu Ting (1994) in banda, Cristina Chirichella (1994) e Sarah Fahr (2001) al centro e Monica De Gennaro (1987) nel ruolo di libero.

La partita fra Il Bisonte Firenze e Prosecco Doc Imoco Conegliano sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD (canale 58 del digitale terrestre), con telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani.