Buone notizie per la Fiorentina, Moise Kean può tornare a giocare

FIORENTINA – Buone notizie in casa Fiorentina dopo la paura della gara contro il Verona. L’attaccante ex Juventus, Moise Kean, può tornare in campo.

Gli accertamenti clinici e strumentali programmati dopo lo scontro di gioco con conseguente trauma cranico della gara contro l’Hellas al Bentegodi del 23 febbraio hanno dato esito positivo.

Nessuna conseguenza e nessun problema che possa avere ripercussioni sulla salute del giocatore, che ha saltato la gara vinta dai viola contro il Lecce in attesa dei risultati dei controlli.

Visto l’esito positivo degli esami svolti, Kean può riprendere la regolare attività agonistica e quindi potrebbe essere già convocabile per la gara di Conference League ad Atene contro il Panathinaikos in programma giovedì 6 marzo.