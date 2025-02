Fiorentina-Genoa, Palladino: “La gara più importante dell’anno”

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Fiorentina-Genoa domenica 2 febbraio alle ore 15 allo stadio Franchi di Firenze.

Partita valida per la 23esima giornata di serie A diretta da Giuseppe Collu, appartenente alla sezione A.I.A. di Cagliari. Assistenti Alessio Tolfo, Pordenone, e Pietro Dei Giudici, Latina. Quarto ufficiale Alberto Santoro della sezione di Messina. Come video ufficiali sono stati designati Matteo Gariglio, della sezione di Pinerolo, insieme a Daniele Paterna della sezione di Teramo.

Fiorentina di Raffaele Palladino tornata alla vittoria battendo la Lazio all’Olimpico, a quota 36 punti in classifica.

Genoa di Patrick Vieira a quota 26 punti in classifica reduce dalla vittoria col Monza.

Vieira: “La Fiorentina una squadra che ha qualità individuali e sarà una partita difficile. Noi abbiamo fatto bene nell’ultima gara ma adesso sarà importante continuare ad essere collettivamente forti. Non dobbiamo e non possiamo abbassare la nostra concentrazione, ci vuole sempre lo spirito giusto. Gudmundsson è un elemento di qualità ed un ottimo giocatore, lo conosciamo bene. Ma la forza della Fiorentina è la squadra. Hanno superato un momento difficile e hanno dimostrato tutte le loro qualità nell’ultima partita. Prima di pensare a Gudmundsson dobbiamo pensare a noi, ad essere concentrati e focalizzati su quello che vogliamo fare sul campo”.

Palladino: “La partita contro il Genoa è troppo importante. E’ stato certamente un mese impegnativo, ma da parte dei ragazzi ho visto sempre grande impegno ed è proprio nelle difficoltà che si cresce. Ogni partita ha una sua storia. Per noi sarà la gara più importante dell’anno, vogliamo consolidare i punti che abbiamo fatto a Roma per dare continuità . Vieira sta facendo un ottimo lavoro”.

Poi: “Ho visto un gruppo sempre unito, che soffriva nel non raggiungere dei risultati. Le mie parole della scorsa settimana, nel post gara all’Olimpico, si riferivano alle falsità e alle bugie che sono uscite prima della sfida contro la Lazio”.

“La concorrenza fa bene in tutti i ruoli, sta ai ragazzi lavorare bene in settimana. Dobbiamo alzare il livello perché adesso c’è da spingere tutti quanti insieme per concludere alla grande questa stagione”