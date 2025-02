Fiorentina-Lecce, Palladino: “Dalle sconfitte occorre uscire più forti”

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Fiorentina-Lecce allo stadio Franchi di Firenze apre la 27esima giornata di serie A venerdì 28 febbraio alle ore 20.45.

Partita diretta da Livio Marinelli di Tivoli. Assistenti Alessandro Giallatini della sezione arbitrale di Roma 2 e Valerio Colarossi della sezione di Roma 2. Il IV ufficiale è Alberto Santoro della sezione di Messina. Al VAR Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano, con AVAR Gianluca Aureliano della sezione di Bologna.

Fiorentina di Palladino reduce dai ko con Verona, Como e Inter a quota 42 punti. Atteso il 6 marzo alla partita di Conference League con Panathinaikos.

Lecce di Giampaolo reduce da 5 punti nelle ultime 4 partite a quota 25 punti in classifica.

Palladino: “Non è stata una settimana piacevole. Bisogna analizzare tutto. Bisogna capire perché c’è stato questo trend negativo. Abbiamo lavorato in campo per uscire da questa situazione. Le sconfitte devono insegnarti ad uscire più forti. Ci saranno tante assenze. Non è un alibi. Kean ha bisogno di un po’ di riposo dopo il trauma cranico, seguiremo le indicazioni dello staff sanitario per il suo recupero”.

Poi: “Non sono qui per rispondere a cose che non leggo. Vorrei solo sottolineare che dopo i cambi nella rosa ci vuole del tempo. Ci vuole il lavoro durante la settimana. Ci vuole pazienza per inserire i nuovi nella squadra. Come era successo a settembre, anche in questo periodo c’è stata una piccola rivoluzione. Accettiamo le critiche perchè sono arrivate tre sconfitte di fila. Ma c’è da prendere il percorso che stiamo facendo e non buttare via quello che è stato fatto. Stiamo continuando a costruire, abbiamo fatto due brutte partite con Como e Verona, ma abbiamo battuto l’Inter 20 giorni fa, fatto 6 punti con la Lazio, superato il Milan all’andata e la Roma. Non possiamo dimenticare le cose buone fatte e non avere equilibrio nel giudizio”.