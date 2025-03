Il Bisonte Firenze a Bergamo per la salvezza: ma la vittoria potrebbe non bastare

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Il Bisonte Firenze in una gara si gioca la permanenza in serie A1, anche se, purtroppo, il destino non è nelle sue mani.

Alle 20.30 dell’1 marzo la squadra di coach Chiavegatti è attesa al PalaFacchetti di Treviglio dal Bergamo – ancora in corsa per il settimo posto che gli permetterebbe di evitare Conegliano nei quarti dei play off – per l’ultimo turno della regular season della serie A1 Tigotà, e l’unico obiettivo sarà quello di fare il proprio dovere, cioè provare a vincere da tre punti, per uscire dal campo senza rimpianti e per onorare fino in fondo la stagione e la maglia. Se poi non basterà, vorrà dire che le rivali saranno state più brave a sfruttare le occasioni. La situazione è semplice: Roma, che in contemporanea ospiterà Pinerolo, è terzultima con un punto di vantaggio, e quindi se vincerà 3-0 o 3-1 sarà salva, spedendo Il Bisonte in A2. In caso di arrivo a pari merito però Firenze sarebbe davanti per il miglior quoziente set, quindi per salvarsi sarà necessario fare almeno un punto in più delle romane: in pratica, in caso di successo delle bisontine per 3-0 o 3-1, Roma non dovrà andare oltre a una vittoria per 3-2, in caso di 3-2 servirà un qualsiasi ko di Roma, mentre in caso di 2-3 la Smi dovrà perdere 1-3 o 0-3.

Oltre all’allenatore di Bergamo Carlo Parisi, che ha allenato Il Bisonte dal gennaio 2023 alla fine della scorsa stagione, e al suo vice Marcello Cervellin, nello staff di Firenze per otto anni (dal 2016 al 2024), le ex della gara sono cinque: da una parte c’è Ailama Cesé Montalvo, bisontina nell’ultima annata, mentre dall’altra ci sono Stella Nervini e Anna Davyskiba, protagoniste con la maglia di Bergamo nella scorsa stagione, Božana Butigan, che ha militato nella squadra orobica negli ultimi due anni e mezzo, e Emma Cagnin, che ci ha giocato dal 2021 al 2023. Considerando il Volley Bergamo 1991 come la naturale prosecuzione dello storico Volley Bergamo, i precedenti sono venti (tutti in A1), con undici vittorie per Il Bisonte e nove per Bergamo.

“Quella di Bergamo – dice coach Federico Chiavegatti – sarà una partita da giocare al 100%: dovremo essere concentrate esclusivamente su ciò che dipende da noi, cioè il risultato della nostra partita, e l’unica cosa che ci interessa è portarci a casa una vittoria. Bergamo è una squadra che sta disputando un ottimo campionato, come dimostra la qualificazione ai play off già acquisita, e anche se viene da qualche risultato negativo vorrà sicuramente fare bene, soprattutto davanti ai propri tifosi: noi dovremo essere brave ad aggredirle fin dal primo pallone, lavorando bene con la nostra battuta, limitando gli errori e andando ad attaccarle nelle situazioni che abbiamo studiato. Ma la cosa più importante sarà dare tutto, perché è l’ultima partita e quindi quello che dipende da noi dovremo farlo al meglio, poi vedremo cosa succederà nell’altro campo”.

Il Bergamo di coach Carlo Parisi dovrebbe schierarsi con la statunitense Ashley Evans (classe 1994) in palleggio, Vittoria Piani (1998) come opposto, Linda Manfredini (2006) e la tedesca Monique Strubbe (2001) al centro, la cubana Ailama Cesé Montalvo (2000) e la ceka Michaela Mlejnková (1996) in posto quattro, e Martina Armini (2002) nel ruolo di libero.