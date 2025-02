Il Bisonte Firenze, che partita con la capolista: ma la grinta non basta

Getting your Trinity Audio player ready...

Il Bisonte Firenze – Imoco Conegliano 1-3 (25-21, 22-25, 15-25, 23-25)

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 1, Malual 18, Butigan 6, Leonardi (L), Battistoni, Giacomello 1, Nervini 14, Baijens 3, Lapini ne, Cagnin 2, Agrifoglio 1, Davyskiba 15. All. Chiavegatti.

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Arici (L2) ne, Seki 1, Eckl ne, De Gennaro (L1), Haak 22, Wołosz 3, Adigwe 1, Lanier 16, Łukasik 5, Chirichella 11, Fahr 12, Bardaro, Orso ne, Moroni ne. All. Santarelli.

ARBITRI: Santoro – Scotti

NOTE: durata set: 26′, 28′, 22′, 31′; muri punto: Il Bisonte 5, Imoco 9; ace: Il Bisonte 4, Imoco 8; spettatori totali: 876.

FIRENZE – Che ci sarebbe voluta un’impresa era noto. Ma nonostante questo contro la capolista Conegliano Il Bisonte Firenze ‘rischia’ di conquistare almeno un punto.

Il Bisonte Firenze va vicinissimo alla clamorosa impresa di conquistare almeno un punto contro la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano, ma alla fine deve inchinarsi 1-3 alle pantere, che pur prive di Zhu, Gabi e Lubian, allungano a 44 la striscia di vittorie consecutive in tutte le competizioni: peccato perché le bisontine hanno subito la superiorità delle pantere soltanto nel terzo set, vincendo in maniera straordinaria il primo – quinta squadra a strappare un set in questa regular season all’Imoco – e andando veramente vicine a imporsi anche nel quarto, quando non hanno sfruttato un vantaggio di 14-9 e poi di 21-19 fino a perdere in volata 23-25, con Lanier eletta Mvp del match. Adesso c’è da attendere l’esito del match di Roma contro Busto, ma in ogni caso la salvezza si deciderà sabato 1 marzo, con Il Bisonte che giocherà a Bergamo e che dovrà cercare di ripetere l’ottima prestazione con Conegliano per centrare la permanenza in A1.

Coach Chiavegatti schiera Agrifoglio in palleggio, Malual opposto, Nervini e Davyskiba in banda, Butigan e Baijens al centro e Leonardi nel ruolo di libero, mentre Santarelli, privo di Gabi, Zhu e Lubian, risponde con Wołosz in regia, Haak opposto, Łukasik e Lanier in posto quattro, Fahr e Chirichella al centro e De Gennaro libero.

Buono l’inizio de Il Bisonte, che capitalizza gli errori delle avversarie e sale sul 7-5 con Malual, poi arriva la reazione delle pantere che sorpassano con l’attacco di Lukasik e il muro di Haak (7-8), ma Firenze è in partita e ritrova il + 2 col mani-out di Nervini e l’ace di Butigan (11-9): il turno al servizio di Haak fa male, la svedese trova due ace e sull’11-13 Chiavegatti spende il primo time out, e la sua squadra reagisce ancora inseguendo con ordine e andando a impattare con Davyskiba e Nervini (16-16). Le bisontine sono on fire, Davyskiba e Nervini con due grandi attacchi trovano il 20-18 e costringono Santarelli al time out, ma al rientro il videocheck vede il leggero tocco della riga sull’attacco di Malual e poi l’ace di Davyskiba vale il 22-18, con Santarelli che ferma di nuovo il gioco: il cambio palla funziona, l’errore in battuta di Haak regala quattro set point (24-20), e sul secondo è Nervini a trovare il mani-out del 25-21 col sesto punto personale.

Nel secondo set il primo allungo è delle pantere con Haak (7-9), poi il pallonetto out di Davyskiba vale il 10-13 e subito dopo Lanier trova l’attacco senza muro del 10-14 che costringe Chiavegatti al time out: la sua squadra reagisce e si riavvicina grazie all’invasione aerea di Wolosz (14-15), poi però l’errore in attacco di Butigan permette alle pantere di tornare sul 15-18, e allora Chiavegatti ferma di nuovo il gioco. Firenze gioca con attenzione e con grande grinta, ma quando Conegliano accelera diventa dura, e il muro di Fahr vale il + 4 (18-22), anche se subito dopo l’errore di Lanier rimette in partita le bisontine (20-22): l’Imoco arriva al set point con l’attacco in rete di Davyskiba (20-24), la stessa Davyskiba e Agrifoglio (con l’ace) ne annullano due (22-24), ma dopo il time out di Santarelli è Fahr (sei punti nel set) a chiudere col primo tempo del 22-25.

Il livello delle ospiti rimane alto anche a inizio terzo set (4-7) e Chiavegatti prova subito a parlarci su, ma per la prima volta nel match Il Bisonte commette qualche errore gratuito, e allora sul 5-10 arriva il momento di Cagnin per Davyskiba: l’ace di Fahr del 7-13 costringe Chiavegatti al secondo time out, sul 9-17 di Haak c’è il doppio cambio con Battistoni e Giacomello per Malual e Agrifoglio, ma Conegliano gestisce il gap con la sua qualità e chiude 15-25 con l’ace di Lanier.

Il Bisonte è ancora vivo e lo dimostra il 4-1 di inizio quarto set, poi sul 5-4 entra Acciarri per Baijens, e un monster block pauroso di Butigan su Haak ricrea il + 3 (8-5), con il pallonetto di Malual (9-5) che costringe Santarelli al time out: sull’11-8 entrano Seki e Adigwe per Haak e Wolosz, la giapponese trova subito l’ace dell’11-9 ma l’errore di Lukasik vale il nuovo + 4 (13-9) e il muro di Acciarri significa 14-9 e nuovo time out Santarelli. La reazione delle pantere è veemente (14-12), Chiavegatti deve fermare il gioco e sul 16-14 Santarelli chiude il doppio cambio, ma sono un paio di errori delle bisontine a costare la parità (17-17), anche se subito dopo Butigan mura Fahr per il 19-17: dopo una buona gestione del cambio palla, Conegliano trova la parità con un po’ di fortuna con una difesa che finisce sulla linea (21-21), poi un errore in attacco di Davyskiba costa il 22-23 e Chiavegatti chiama time out. Al rientro Chirichella sbaglia la battuta (23-23), ma Lanier trova il punto che vale il match point (23-24), e sull’attacco di Davyskiba murato da Fahr le bisontine non riescono a coprire, cedendo 23-25.

“È un risultato che lascia l’amaro in bocca – dice coach Chiavegatti – ed è strano dirlo quando affronti Conegliano, ma un set ce lo siamo portati a casa e siamo stati avanti anche nel quarto, quindi un po’ di rammarico c’è. Ci sono state un paio di situazioni nel quarto set in cui abbiamo perso un attimo di lucidità, è bastata una chiamata dell’arbitro su una doppia di Agrifoglio a distrarci dalle cose giuste che stavamo facendo, anche a muro-difesa, poi quando le fai riavvicinare emergono le qualità importanti che loro hanno. Dobbiamo tenerci quello che di buono abbiamo fatto e andare a giocare al 200% sabato contro Bergamo, perché è una partita fondamentale che vogliamo portarci a casa”.