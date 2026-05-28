Il marchio Gucci sbarca in Formula 1: sarà lo sponsor principale dell’Alpine

FIRENZE – Una rivoluzione totale nel mondo dei motori e dello stile, un asse clamoroso tra l’alta moda italiana e la massima categoria automobilistica. Gucci entra ufficialmente in Formula 1 e lo fa dalla porta principale, diventando il nuovo title partner del team Alpine a partire dalla stagione 2027. La celebre maison fiorentina del lusso prenderà il posto della compagnia svizzera Bwt, storica azienda legata alla scuderia che per anni ha caratterizzato le monoposto francesi con la sua celebre livrea rosa.

Dal 2027, la scuderia di proprietà del colosso Renault – e attualmente guidata sul piano strategico da Flavio Briatore – cambierà radicalmente pelle e identità, scendendo in pista con il nome ufficiale di Gucci Racing Alpine. Non si tratterà di una semplice sponsorizzazione commerciale o di un posizionamento di un logo sulla carrozzeria, ma di una sinergia profonda e strutturata. Come spiegato in una nota ufficiale diffusa dalle due aziende, la collaborazione vedrà la nascita di Gucci Racing, una vera e propria nuova piattaforma di business ed esperienziale, costruita attorno ai valori di performance, precisione, disciplina ed eccellenza, posizionandosi esattamente al crocevia strategico tra il mondo del lusso e quello dello sport di altissimo livello. Briatore mette a segno un colpo commerciale di portata globale, destinato a ridefinire i confini del marketing in Formula 1 e a portare una ventata di glamour senza precedenti all’interno del paddock.