SCANDICCI – Inizia da Palazzo Wanny contro Busto Arsizio la stagione dei playoff della Savino Del Bene Scandicci.

Di rientro dalla vittoriosa trasferta a Lodz, in cui Herbots e compagne hanno bissato il proprio percorso perfetto in Champions League avvicinandosi ulteriormente all’obiettivo final four, la Savino Del Bene Volley si appresta a giocare la fase più calda della stagione.

Già questo fine settimana è infatti prevista la prima sfida dei playoff scudetto, in cui il club scandiccese, terzo in classifica al termine della regular season, affronterà la Eurotek Uyba Busto Arsizio di Lualdi e compagne, capaci di affermarsi come sesta potenza del torneo.

Un accoppiamento, dunque, non semplice per le ragazze di coach Gaspari, che proprio contro le biancorosse hanno subito la prima sconfitta stagionale alla E-Work Arena, dando di fatto il via all’ottima stagione delle farfalle.

Il fischio d’inizio del match è programmato per domenica 9 marzo alle 17 a Palazzo Wanny.

Nessuna atleta della squadra bustocca ha militato nella Savino Del Bene Volley mentre sono due le ex della Eurotek Uyba Busto Arsizio nella formazione di coach Gaspari:

Britt Herbots, schiacciatrice classe ’99 e capitana della compagine toscana, ha giocato nella UYBA dal 2018 al 2020 e con cui ha vinto da MVP la Coppa Cev 2019; , schiacciatrice classe ’99 e capitana della compagine toscana, ha giocato nella UYBA dal 2018 al 2020 e con cui ha vinto da MVP la

Camilla Mingardi, opposto classe ’97, ha militato nella Futura Volley Busto Arsizio in Serie B1 nella stagione 2013-2014 e successivamente tesserata nella prima squadra del presidente Pirola per il biennio 2019-2021.

La sfida di domenica coincide con la ventisettesima contesa tra le due formazioni nel massimo campionato di serie A1, la terza stagionale: 18 i successi ottenuti dalla Savino Del BeneVolley contro le 8 affermazioni delle lombarde. Nell’ultima partita disputata lo scorso gennaio, in corrispondenza della quarta giornata di ritorno, Herbots e compagne hanno nettamente conquistato il successo in tre set, in un match in cui ha brillato la proprio la capitana scandiccese (13 punti ed Mvp).

Uscendo dai confini italiani, la Savino Del Bene Volley e la Eurotek UYyba Busto Arsizio si sono confrontate anche in Cev Champions League nella stagione 2020-2021: le due formazioni si divisero i successi nelle due sfide del Girone A, con la Savino Del Bene Volley che si aggiudicò il match d’andata e fu sconfitta al ritorno (in entrambe le occasioni le gare terminarono al tie-break).

“Non ci dimentichiamo facilmente – dice coach Marco Gaspari – che Busto Arsizio è stata la nostra prima dolorosa sconfitta e sappiamo che ha fatto una stagione incredibile, non iniziata benissimo, ma dalla partita proprio contro di noi hanno avuto un bellissimo trend. Dobbiamo sicuramente ricrescere anche di tenuta mentale durante le gare perché stiamo mancando di ordine, cosa che invece ci aveva caratterizzato per gran parte di stagione. Dobbiamo essere molto attenti perché Busto è una squadra che gioca anche sull’entusiasmo e ha sia delle interpreti tecniche sia delle interpreti fisiche, capaci di metterci molto in difficoltà, difendendoci tanto e spazientendoci durante quella gara. Sarà una serie molto complicata in cui noi dovremo alzare l’asticella: si inizia già domenica ma siamo abituati a giocare ogni partita come se fosse una finale. Dobbiamo mettere via immediatamente la partita di Lodz perché in questo momento la cosa che per noi conta di più sono i playoff”.

Che il campionato disputato dalla Eurotek Uyba Busto Arsizio fosse degno di menzione è ormai questione nota: la compagine di coach Barbolini, subentrato al comando della panchina biancorossa dopo appena tre giornate, è senza dubbio la rivelazione della serie A1.

Non solo Lualdi e compagne sono riuscite nel corso della stagione a impensierire e talvolta strappare punti alle big del campionato, ma hanno anche saputo esprimere continuità nelle sfide contro le dirette rivali nella zona centrale della classifica, qualificandosi per la Coppa Italia e piazzandosi al sesto posto al termine della Regular Season con ben 41 punti.

Sopra le righe la stagione di alcune atlete bustocche che, nonostante la giovane età, hanno dimostrato di poter competere nell’élite del volley italiano. Tra tutte si confermano in un ottimo periodo la schiacciatrice Rebecca Piva, best scorer dalla Eurotek UYBA Busto Arsizio con 350 punti, e l’opposta Jospehine Obossa, punto di riferimento offensivo e inserita nella Top 5 delle best server del campionato (33 ace).

Per la sfida d’andata dei quarti di finale dei playoff, lo starting-six di coach Barbolini dovrebbe essere composto da Boldini in regia con Obossa nel ruolo di opposta, l’austriaca Kunzler in posto 4 insieme a Piva e il duo Sartori-Van Avermaet al centro. Il libero è Pelloni.