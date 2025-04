La Fiorentina si illude a San Siro, ma il Milan recupera il doppio passivo

Getting your Trinity Audio player ready...

Milan – Fiorentina 2-2MILAN (4-2-3-1):

Maignan; Walker, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana (80′ Bondo); Musah (23′ Jovic), Pulisic (80′ Chukwueze), Leao; Abraham (55′ Gimenez. Dall’80’ Joao Felix). A disposizione: Sportiello, Torriani, Florenzi, Pavlovic, Bartesaghi, Terracciano, Gabbia, Sottil. Allenatore: Sergio Conceiçao.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic (72′ Comuzzo), Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora (88′ Adli), Fagioli, Cataldi (59′ Ndour), Parisi (72′ Folorunsho); Gudmundsson (59′ Beltran), Kean. A disp.: Terracciano, Martinelli, Zaniolo, Moreno, Richardson. Allenatore: Palladino.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta.

RETI: 7′ aut. Thiaw, 10′ Kean, 23′ Abraham, 64′ Jovic

NOTE: spulso Palladino per proteste. Ammoniti Theo Hernandez, Walker, Leao, Pulisic, Pablo Mari, Dodo e De Gea

MILANO – La Fiorentina si illude a San Siro di allungare la serie di successi consecutivi iniziata con le blasonate Juventus e Milan. Ma il Milan trova la forza dopo due colpi da ko di rimontare due gol per strappare un punto.

Inizio drammatico per i rossoneri: Thiaw interviene su un cross di Gudmunsson per anticipare Kean e mette nella propria porta. Tre minuti e al termine di un’azione perfetta cross di Dodò su cui interviene Kean e batte Maignan.

Sembra fatta per i viola, che rischiano anche di triplicare ma è il Milan ad accorciare con Pulisic che triangola con Abraham e l’ex Chelsea e Roma fa 1-2. Sul fronte viola Ranieri trova il tris, ma l’arbitro annulla per un fallo di Parisi su Pulisic.

Tante emozione e portieri protagonisti nella ripresa. Maignan è bravo su Kean e Beltran, entrato per Gudmunsson. Clamoroso le parate di De Geam in serie, su Reijnders e Pulisic, ma dai e dai il Milan pareggia con Jovic, servito da Tomori. Finale intenso e sempre sul filo dell’equilibrio con un altro brivido: il gol di Dodò viene annullato per fuorigioco. Finisce 2-2 e la Fiorentina ora attende l’esito degli altri scontri diretti della giornata per capire se quello di San Siro è un punto perso o un punto guadagnato.