La palleggiatrice Beatrice Agrifoglio per il terzo anno di fila vestirà la maglia del Bisonte

FIRENZE – Ancora una conferma in casa Bisonte Firenze.

Attaccamento alla maglia e dedizione alla causa sono le locuzioni che meglio descrivono Beatrice Agrifoglio, che per la terza stagione consecutiva farà parte del reparto delle palleggiatrici de Il Bisonte Firenze: la società ha deciso di confermare la 31 regista biturgense anche per il prossimo campionato, suggellando un rapporto con l’ambiente, lo staff e la dirigenza che con il tempo è diventato sempre più stretto. Anche nella scorsa stagione, Bea si è fatta trovare pronta ogni volta che è stata chiamata in causa, dando un grande apporto nel suo ruolo prima a Marta Bechis e poi a Ilaria Battistoni, e giocando diverse partite da titolare nell’incredibile finale di campionato, comprese quelle decisive per la conquista della salvezza.

“Per me è un onore e un piacere ricominciare qui a Firenze – dice Beatrice – significa continuare un percorso che abbiamo intrapreso insieme ormai due anni fa, e sono molto felice e fiera perché ne Il Bisonte mi sento a casa. Mi sono sempre trovata bene in tutte le società, ma mai come a Firenze: ho parlato con i dirigenti e sono molto felice di avere questa opportunità, perché gioco in un club in cui mi sento in famiglia. Mi piace vivere la vita e lo sport con l’adrenalina al massimo, ma nella prossima stagione vorrei evitare di rischiare la retrocessione fino all’ultima giornata come accaduto quest’anno: mi auguro che ci riscatteremo e che riusciremo a portare Il Bisonte nelle posizioni di classifica che merita. Vogliamo fare molto meglio dell’anno scorso, e soprattutto divertirci di più e far divertire chi viene al palazzetto a vederci e a tifarci”.