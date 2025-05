La Savino Del Bene alla Final Four di Champions: gara da brividi con VakifBank Istanbul

Getting your Trinity Audio player ready...

SCANDICCI – Appuntamento con la storia per la pallavolo femminile fiorentina.

Un momento storico, appunto per la Savino Del Bene Volley, che domani (3 maggio) scenderà in campo per la sua prima storica semifinale di Champions League.

La squadra guidata da coach Marco Gaspari ha raggiunto la Final Four di Istanbul al termine di un percorso perfetto, vincendo tutte le partite della Pool E e il successivo doppio confronto dei quarti di finale, senza concedere neanche un set alle avversarie.

Ora però il livello di competizione cresce: di fronte alla Savino Del Bene Volley si presenta il VakifBank Istanbul, club dalla grande tradizione europea e che ha appena vinto il campionato turco.

Appuntamento alla Ülker Sports Arena alle 19 turche (18 italiane).

Sono due le atlete della Savino Del Bene Volley ad aver vestito i colori del VakifBank Istanbul. Si tratta di Maja Ognjenovic, palleggiatrice classe ’84, ha giocato nel VakifBank dal 2019 al 2021, vincendo campionato e Coppa di Turchia; Kara Bajema, schiacciatrice statunitense classe ’98, ha invece vestito la maglia del VakifBank durante la stagione 2022-2023, aggiudicandosi la Champions League e la Coppa di Turchia. Non ci sono invece giocatrici del VakifBank con un passato tra le fila della Savino Del Bene Volley.

Quello di sabato sarà il terzo confronto tra le due formazioni. I due precedenti risalgono alla stagione 2019-2020, quando Savino Del Bene Volley e VakifBank Istanbul si affrontarono nel girone B della CEV Champions League: la prima sfida fu vinta al tie-break dalla formazione scandiccese, che si impose tra le mura del VakifBank Spor Sarayi, mentre la sfida di ritorno vide le turche vincere 3-0 al PalaMenSana di Siena.

“Prima di tutto grazie. Grazie alla Cev e alla federazione turca per aver riportato in Turchia questo grande evento – dice coach Gaspari – Per me e per il mio club sarà un’esperienza incredibile. È la nostra prima final four, la prima per Scandicci: ci abbiamo lavorato duramente per arrivare fin qui. Affronteremo tre tra i migliori club al mondo. Conosciamo bene Conegliano e Milano, ma sfidare il VakifBank – una squadra che ha vinto la Champions League sei volte dal 2011 – rende tutto ancora più speciale. Siamo pronti per una partita unica, in una splendida arena. Sabato contro il VakifBank proveremo ad allungare la nostra storia in Champions League, ma per farlo dovremo giocare la nostra miglior pallavolo.”

Il VakifBank Istanbul è una delle migliori formazioni di Turchia e d’Europa, avendo vinto sei volte la Champions League e tredici volte il campionato nazionale, l’ultimo conquistato al termine della stagione 2024-2025.

La squadra turca, guidata dal 2008 dal tecnico italiano Giovanni Guidetti, ha chiuso la regular season al secondo posto in classifica, per poi aggiudicarsi il titolo, superando in semifinale l’Eczacibasi e in finale il Fenerbahçe.

Nella Coppa di Turchia il VakifBank ha vinto la sfida dei quarti contro il Galatasaray, per poi essere eliminato in semifinale dall’Eczacibasi.

In Champions League la formazione turca ha chiuso al primo posto nel girone C, conquistando 15 punti al pari della Vero Volley Milano. Successivamente il VakifBank ha eliminato il Fenerbahçe nei quarti di finale e conquistando l’approdo alle Final Four: dopo essere stato sconfitto nella gara d’andata (3-0) infatti, il VakifBank ha vinto la gara di ritorno imponendosi 3-1 e poi conquistando il golden set per 15-11.

Per il match di domani, il VakifBank dovrebbe scendere in campo con la diagonale formata da Cansu Özbay e Kiera Van Ryk, le due schiacciatrici Marina Markova e Derya Cebecioğlu, con al centro la coppia Yuan Xinyue–Zehra Güneş, mentre il libero sarà Ayça Aykaç.

La partita tra il VakifBank Istanbul e la Savino Del Bene Volley sarà visibile, previo abbonamento, su Sky e Dazn.