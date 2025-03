La Savino Del Bene perde all’ultimo tuffo il secondo posto in regular season

Getting your Trinity Audio player ready...

Savino Del Bene Scandicci – Igor Gorgonzola Novara: 1-3 (20-25,25-16,22-25,15-25) SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ribechi (L2), Herbots, Castillo (L1), Ruddins, Kotikova n.e., Mancini, Ognjenovic 1, Bajema 9, Graziani, Nwakalor 12, Carol 9, Antropova 13, Mingardi 16, Ung n.e.. All.: Gaspari M. IGOR GORGONZOLA NOVARA: Villani n.e., Bosio, Bartolucci, De Nardi, Fersino (L1), Alsmeier 18, Ishikawa 16, Mims, Bonifacio 5, Aleksic 13, Mazzaro n.e., Tolok 20, Akimova n.e., Squarcini (L2) n.e. All: Bernardi L. ARBITRI: Brancati – Vagni

FIRENZE – Ultima di regular season con sconfitta e secondo posto perso per la Savino del Bene Scandicci. A passare a Palazzo Wanny è Novara.

Fatica molto in questa serata la squadra di coach Marco Gaspari, che sin dai primi scambi ha subito l’assetto di gioco delle novaresi, caratterizzato da una distribuzione rapida e ottime uscite in attacco da tutte le zone del campo.

Se la prima frazione ha visto Bosio e compagne conquistare il set grazie alla vena realizzativa del suo trio di palla alta (18 punti in tre), il secondo parziale è stato dominato dalle padrone di casa, trascinate dalle schiacciatrici Bajema e Mingradi, e concluso 25-16.

Una volta ristabilita la parità, la Savino Del Bene Volley ha cercato di accelerare ad inizio terzo set con Mingardi, scontrandosi però ben presto con la compattezza delle novaresi, in grado di passare a condurre nuovamente al termine di un più equilibrato parziale (22-25).

L’ultima frazione disputata, nonostante ancora un ottimo avvio per le toscane, è stata in seguito a completo appannaggio delle ragazze di coach Bernardi, capaci addirittura di sigillare la contesa per 15-25 con una Aleksic Mvp e insuperabile a muro.

Per l’Igor Gorgonzola Novara, come già anticipato, fondamentale è stato l’apporto delle attaccanti di palla alta Tolok (20 punti e top scorer del match), Alsmeier (18) e Ishikawa (16), oltre all’Mvp Aleksic (13 punti, 4 muri e 3 ace). Al contrario, sono tre le atlete della Savino Del Bene Volley in doppia cifra: Mingardi (16), Antropova (13) e Nwakalor (12 con 4 ace).

A livello statistico, l’Igor Gorgonzola Novara ha registrato numeri migliori in attacco (36% – 46%) e in ricezione (41% – 58%), mentre Herbots e compagne hanno realizzato un numero maggiore di muri vincenti (8-7) e di punti diretti al servizio (7-6).

Il cammino in regular season della Savino Del Bene Volley si conclude con un totale di 58 punti complessivi, non sufficienti per bissare il secondo posto in classifica e agguantato dalla Numia Vero Volley Milano, vincente sul campo della Reale Mutua Fenera Chieri ’76. In virtù del terzo posto al termine della stagione regolare, il club scandiccese affronterà nei playoff l’Eurotek Uyba Busto Arsizio, che avranno il via il prossimo fine settimana.

Non ci sarà però tempo di riflettere e rifiatare per la squadra toscana, chiamata già mercoledì 5 marzo alle 18 d affrontare in terra polacca il delicato quarto di finale di Champions League contro il Pge Grot Budowlani Lodz.

“Sapevamo che era una gara difficile – conclude Marco Gaspari – loro hanno ricambiato assetto dopo un periodo di transizione dove Tolok era posto quattro e sono tornati alla formazione tipo. Sapevamo che con Novara bisognava servire bene e devo dire che non abbiamo battuto male. Abbiamo avuto anche una buona gestione dell’errore, ma mi dispiace perché il quarto set ho avuto la percezione che fosse crollato tutto e questa cosa qua non ci capitava da un po’. Non so il perché, ma sicuramente la squadra è stanca, dispiace però finire così al di là del secondo o del terzo posto. Dispiace perché questa squadra ha fatto una regular season con tanti alti, alcuni alti e bassi e fortunatamente pochi bassi. Ho ripetuto più di una volta, non era scontato portare a casa determinati risultati contro le cosiddette medio piccole, portare a casa punteggio vittorie piene in battaglie dove si partiva inseguendo. Credo che noi siam lì grazie al lavoro fatto su determinate partite. Oggi Novara ha strameritato la vittoria per la qualità dell’attacco e per la velocità del gioco. Mi dispiace com’è finita la partita e come è stato il quarto set”.