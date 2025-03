La Savino Del Bene sfiora la rimonta vincente contro Milano in gara 2 playoff

Getting your Trinity Audio player ready...

Savino Del Bene Volley – Numia Vero Volley Milano 2-3 (23-25, 23-25, 25-23, 25-20, 13-15) SAVINO DEL BENE VOLLEY: Ribechi, Herbots 11, Castillo (L1), Ruddins 3, Mancini n.e., Ognjenovic 2, Parrocchiale (L2) n.e., Bajema n.e., Graziani n.e., Nwakalor 12, Carol 7, Antropova 38, Mingardi 10, Ung n.e.. All.: Gaspari M. NUMIA VERO VOLLEY: Cazaute, Gelin (L1), Guidi n.e., Heyrman, Pietrini 1, Orro 5, Danesi 9, Konstantinidou 1, Fukudome (L2), Kurtagic 17, Smrek, Sylla 11, Egonu 23, Daalderop 17. All. Lavarini S. ARBITRI: Carcione – Zavater

SCANDICCI – La Savino Del Bene Volley esce sconfitta al tie-break da gara-2 di semifinale scudetto contro la Numia Vero Volley Milano al termine di una sfida durata due ore e trentanove minuti.

In una cornice incredibile, con un Palazzo Wanny completamente sold-out (fra gli spettatori anche il governatore Eugenio Giani, il ct della nazionale femminile Julio Velasco e l’ex giocatore della Fiorentina Borja Valero), la squadra di coach Gaspari prova in ogni maniera a ribaltare un match equilibrato ma iniziato indubbiamente in salita.

Dopo aver ceduto i primi due parziali con il minimo scarto (23-25), la Savino Del Bene Volley ha infatti saputo con tenacia aggiudicarsi la terza frazione riaprendo il match.

Il quarto set, in cui Antropova è stata assoluta protagonista (12 punti realizzati), è stato ancora in favore delle padrone di casa, capaci quindi di rimandare il verdetto della contesa al tie-break.

Come prevedibile anche il set “corto” è stato caratterizzato da continui cambi di fronte, con Herbots e compagne in grado di rimanere aggrappate alle ospiti prima di cedere solo 13-15.

Nonostante la sconfitta, Ekaterina Antropova è risultata la top scorer dell’incontro con 38 punti complessivi, di cui 8 ace, con cui ha stabilito il nuovo record di battute vincenti in un singolo match nella fase Ppay off superando proprio Paola Egonu. Per le scandiccesi hanno chiuso poi in doppia cifra Nwakalor (12), capitan Herbots (11) e Mingardi (10).

Anche dall’altra parte della rete sono quattro le atlete ad aver siglato più di dieci punti: Egonu (23), Daalderop (17), Kurtagic (17 punti, 7 muri e il premio di MVP) e Sylla (11).

A livello generale, le ospiti hanno registrato percentuali maggiori in attacco (37% – 42%) e realizzato un numero maggiore di muri vincenti (8-14) mentre la compagine toscana ha ricevuto meglio (53% – 42%) e servito più efficacemente (9-3).

La Savino Del Bene Volley, ora sotto per 2-0 nella serie, tornerà in campo domenica 6 aprile alle 17 all’Allianz Cloud di Milano per Gara-3 con il chiaro obiettivo di riaprire la contesa.