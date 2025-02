Per il Bisonte Firenze un’altra gara da dentro o fuori con Smi Roma Volley

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Con un nuovo coach in panchina Il Bisonte Firenze si presenta sul parquet romano per cercare di invertire una brutta rotta.

Altro importantissimo scontro salvezza per Il Bisonte Firenze, che il 2 febbraio alle 17 è atteso al Palazzetto dello Sport di Roma dalla Smi Roma Volley per la ventunesima giornata della serie A1 Tigotà: dopo il ko al tie break contro Cuneo, che ha portato alla sostituzione di coach Simone Bendandi con il suo vice Federico Chiavegatti – al debutto da capo allenatore in A1 a soli trenta anni -, le bisontine sono chiamate a una risposta sul campo per allontanarsi dalla zona retrocessione, visto che le capitoline al momento sono penultime a – 2 a pari merito con il fanalino di coda Talmassons (che ha una vittoria in meno). Un successo sarebbe quindi fondamentale per affrontare l’ultima fase del campionato con più serenità, e anche per ritrovare fiducia dopo una striscia di sei sconfitte consecutive, ma ovviamente non sarà semplice conquistare i tre punti: anche Roma sta lottando col coltello tra i denti, e nell’ultimo match casalingo ha battuto Cuneo, oltre ad aver dimostrato il suo valore anche in Europa, visto che mercoledì prossimo giocherà la semifinale d’andata di Challenge Cup contro Potsdam.

L’unica ex della sfida è l’opposto di Roma Anna Adelusi, che ha giocato ne Il Bisonte nella stagione 2022/23. I precedenti invece sono cinque, con tre successi per le romane (di cui due nei due confronti finora giocati nella capitale, entrambi per 3-1) e due per le bisontine (compreso quello per 3-2 all’andata a Palazzo Wanny).

“Mi è stata offerta la possibilità di continuare un percorso intrapreso fin dall’inizio con questa squadra – dice il neo coach Federico Chiavegatti – con l’opportunità di fare qualcosa di buono in una piazza importante nella quale sto bene, quindi per me è stato naturale accettare, anche perché ho piena fiducia nelle ragazze e so che si faranno trovare pronte in qualsiasi momento, come stanno già facendo in palestra durante gli allenamenti. Adesso cercheremo di fare il possibile per salvarci: stiamo lavorando sulla tecnica e anche per stabilizzare qualche situazione tattica che ci può servire in partita nei momenti di difficoltà. Domenica ci aspetta una sfida difficile, contro una buona squadra che è dietro di noi e che come noi ha uno degli ultimi treni da prendere per salvarsi: giocheremo in un palazzetto con pochi riferimenti e in cui probabilmente ci sarà un pubblico caldissimo, quindi ci sarà pressione per tutti, ma l’importante sarà pensare il più possibile a cosa c’è da fare, e non a cosa non è andato bene prima. Alle ragazze chiederò di mettere in pratica quello che sanno fare, richiamando nei momenti di difficoltà le situazioni su cui stiamo lavorando”.

La Smi Roma Volley di coach Giuseppe Cuccarini dovrebbe schierarsi con la serba Sladjana Mirković (classe 1995) in palleggio, la ceka Gabriela Orvošová (2001) come opposto, Michela Rucli (1996) e la tedesca Marie Schölzel (1997) al centro, la cubana Wilma Salas (1991) e Giulia Melli (1998) in posto quattro, e Giorgia Zannoni (1998) nel ruolo di libero.