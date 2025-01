Savino Del Bene Scandicci, en plein in Champions: girone chiuso da imbattuta

Getting your Trinity Audio player ready...

Savino Del Bene Scandicci – Bielsko-Biała 3-0 (25-20, 25-23, 25-15) SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Bernardeschi n.e., Ribechi (L2) n.e., Herbots 10, Castillo (L1), Ruddins 10, Kotikova, Mancini n.e., Ognjenovic 2, Bajema, Graziani 12, Nwakalor 6, Carol n.e., Antropova 16, Mingardi n.e.. All.: Gaspari M. BKS BOSTIK ZGO BIELSKO-BIALA: Suska (L2) n.e., Nowicka 1, Pacak 2, Borowczak 6, Janiuk, Szewczyk, Laak 14, Angelina 2, Abramajtys, Drabek (L1), Piasecka 9, Orziłowska 4, Brzoza.All.: Piekarczyk B. ARBITRI: Bernard Valentar (SLO) – Aleksander Sikanjic (LIE)

SCANDICCI – La Savino Del Bene Scandicci fa l’en plein in Champions League.

Vincendo 3-0 nell’ultima sfida della Pool E, la squadra di coach Gaspari chiude la fase iniziale del suo percorso europeo da imbattuta. Dopo essersi imposta nei cinque turni precedenti, senza concedere neanche un set alle avversarie, la squadra scandiccese ha infatti ottenuto una vittoria piena anche contro le polacche del Bielsko-Biała nel sesto ed ultimo turno del proprio raggruppamento.

Successo 3-0 ottenuto in un’ora e diciotto minuti di gioco, ma il risultato finale non deve ingannare, perché la formazione polacca era in lotta per approdare ai quarti di finale di Champions ed ha approcciato la gara mettendo in difficoltà Herbots e compagne.

Le atlete della Savino Del Bene Volley, costrette ad inseguire nelle battute iniziali dei primi due set, hanno però saputo rimontare lo svantaggio ed imporsi per 25-20 e 25-23. Vinte le prime due frazioni di gioco le toscane hanno poi acquistato maggiore fiducia, mentre il Bielsko-Biała non è riuscito a mantenere il ritmo dei primi due set e si è arreso con il risultato di 25-15 al termine della terza frazione.

A fare la differenza per la Savino Del Bene Volley sono state le percentuali in attacco (46% – 38%) e il muro, con Scandicci che ha realizzato 12 block vincenti, contro gli 0 del Bielsko-Biała.

L’mvp della gara, per la seconda volta nella fase a gironi della Champions League 2025, è stata Ekaterina Antropova, protagonista di 16 punti di cui 3 ace. Meritevoli di menzione però anche le prove di una Graziani che chiude la sua gara con 12 punti (7 muri e 1 ace) e di Herbots e Ruddins, entrambe autrici di 10 punti. Nelle fila del Bielsko–Biała invece solamente una giocatrice in doppia cifra, ovvero l’opposta estone Laak, che ha concluso la partita con 14 punti.

Pronto riscatto per la Savino Del Bene Volley, che si rialza immediatamente dopo la dolorosa sconfitta subita in campionato contro Conegliano, e si regala un traguardo storico: con 18 punti conquistati, 6 vittorie su 6 gare disputate ed un bilancio di 18 set vinti e 0 persi, la squadra del Patron Nocentini approda infatti ai quarti di finale di Champions League come migliore testa di serie.

Per il quinta volta nella sua storia la Savino Del Bene Volley affronterà dunque i quarti di finale della più importante competizione europea per club, ma stavolta lo farà forte dell’ottimo piazzamento raggiunto. Nel prossimo turno di Champions così, la squadra scandiccese affronterà la vincente del confronto tra le polacche del Budowlani Łódź e le serbe del Tent Obrenovac.