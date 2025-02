Savino Del Bene Scandicci, ritorno al PalaWanny all’assalto di Pinerolo

Getting your Trinity Audio player ready...

SCANDICCI – Dopo il successo del Bisonte i riflettori sono puntati sulla Savino Del Bene.

Terzultima sfida di regular season per il sestetto di Gaspari, chiamato a confermare ulteriormente in casa il buon gioco visto nelle ultime uscite in campionato e, specialmente, nel successo esterno dello scorso fine settimana a Torino.

Dall’altra parte della rete ci sarà la Wash4Green Pinerolo dell’ex Indre Sorokaite e dell’olimpionica Carlotta Cambi che, proprio come le toscane, proviene da due vittorie nelle ultime due partite disputate. Herbots e compagne dovranno dunque porgere attenzione alla squadra di coach Marchiaro, determinata a raggiungere una posizione tra le prime otto squadre della serie A1 e accedere per la seconda volta consecutiva ai play off scudetto.

Il fischio d’inizio per il match della ventiquattresima giornata è fissato per domenica 23 febbraio alle 17 a Palazzo Wanny.

Nessuna atleta della Savino Del Bene Volley ha militato nella squadra piemontese, mentre due giocatrici della Wash4Green Pinerolo hanno già giocato in Toscana. Si tratta di:

Elena Perinelli, schiacciatrice classe ’95, ha vestito i colori della squadra toscana nella stagione 2014-2015; Indre Sorokaite, schiacciatrice classe ’88, tesserata dal club di patron Nocentini da metà della stagione 2021-2022 e per la successiva, aggiudicandosi una Challenge Cup e una Cev Cup.

settimo incontro ufficiale tra le due formazioni considerando il campionato italiano e la Coppa Italia, con la Savino Del Bene Volley in grado di vincere tutte le partite disputate. Nella sfida dell’undicesima giornata d’andata, la squadra scandiccese si è imposta in quattro set al termine di una gara al cardiopalma, in cui tre dei quattro parziali giocati sono terminati ai vantaggi. Quello di domenica sarà iltra le due formazioni considerando il campionato italiano e la Coppa Italia, con la Savino Del Bene Volley in grado di vincere tutte le partite disputate. Nella sfida dell’, la squadra scandiccese si èal termine di una gara al cardiopalma, in cui tre dei quattro parziali giocati sono terminati ai vantaggi.

“Per noi la sfida con Pinerolo è la terzultima “inale – dice coach Gaspari – Giochiamo contro una squadra che nelle ultime due gare ha alzato sicuramente i giri del suo motore, perché viene da un ottimo risultato in casa contro Vallefoglia e prima ancora da una gara in casa di Bergamo dove hanno racimolato tre punti davvero preziosi. Di sicuro è una squadra che, rispetto a qualche settimana fa, sta giocando molto bene a pallavolo e che ha trovato un nuovo assetto. Hanno delle risorse che possono utilizzare a partita in corso, hanno tanta esperienza e tanta fisicità, basti pensare all’ultima partita da 11 muri vincenti di Sylves. Noi dobbiamo pensare solo ed esclusivamente a questa gara, perché da qui alla prossima settimana ci sono tre “finali”, ma la prima è contro Pinerolo e ha lo stesso valore delle partite che affronteremo con Milano e Novara. Per noi sarà fondamentale far sì che Cambi non giochi la sua miglior pallavolo, quindi dovremo farla spostare da rete, perché è una giocatrice molto abile a velocizzare il gioco. Rispetto alla gara d’andata dovremo essere più ordinati nel muro-difesa sin dall’inizio della partita, perché non partimmo bene in questo fondamentale, ma poi fu la nostra arma vincente”.

Vera e propria rivelazione dello scorso campionato, la Wash4Green Pinerolo sta cercando, a tre giornate dal termine della Regular Season, di agguantare l’ottavo posto in classifica per sperare di poter accedere alla seconda fase del campionato. Obiettivo complesso ma ancora matematicamente possibile per la squadra di coach Marchiaro, momentaneamente ferma al nono posto in classifica con 27 punti e contestualmente a sei lunghezze di distanza dall’ultimo posto disponibile per i play off scudetto.

Akrari e compagne vogliono infatti dare una svolta ad una stagione complessa, caratterizzata da diversi infortuni e da pochi risultati rispetto alle aspettative inziali, con sole nove vittorie a fronte di ventitré partite disputate. Le ultime due uscite in campionato hanno però sorriso alle pinelle, capaci di sconfiggere consecutivamente le due dirette rivali in ottica Play Off, ovvero il Volley Bergamo e la Megabox Vallefoglia, mostrando carattere, determinazione e una ritrovata solidità in tutti i fondamentali.

Tra le note più positive nel roster piemontese vi sono sicuramente l’opposta Malwina Smarzek, terminale offensivo principale e quinta tra le realizzatrici della Serie A1 con 371 punti, l’ex di turno Indre Sorokaite, particolarmente temibile al servizio (24 ace realizzati) ed efficace in fase punto, senza dimenticare la centrale Yasmina Akrari, altra alternativa preferenziale nella regia della campionessa olimpica Carlotta Cambi.

Per il turno della ventiquattresima giornata di serie A1, la Wash4Green Pinerolo dovrebbe scendere in campo con Cambi in palleggio e Smarzek nel ruolo di opposta, le due schiacciatrici Sorokaite e Perinelli con al centro la capitana Akrari e Sylves. Il libero è Moro.