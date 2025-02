Savino Del Bene Scandicci, serve una battaglia con Pinerolo per i tre punti

Getting your Trinity Audio player ready...

Savino Del Bene Scandicci – Wash4Green Pinerolo 3-1 (25-16,19-25,25-22,32-30) SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ribechi, Castillo (L1), Ruddins 10, Kotikova 2, Mancini n.e., Ognjenovic 1, Parrocchiale (L2) n.e., Bajema 10, Graziani 2, Nwakalor 11, Carol 8, Antropova 32, Mingardi 2, Ung n.e.. All.: Gaspari M. WASH4GREEN PINEROLO: Sorokaite 18, Cosi n.e., Di Mario (L2), Sylves 9, Bussoli n.e., D’Odorico 11, Moro (L1), Bracchi 1, Rubright n.e., Smarzek 16, Akrari 7, Moreno n.e., Avenia 4. All. Marchiaro ARBITRO: Gaetano – Curto

FIRENZE – Ci sono volute oltre due ore di gioco alla Savino Del Bene per avere la meglio di Pinerolo. Ma alla fine arrivano i tre punti.

È accaduto di tutto nella sfida della ventiquattresima giornata di Serie A1, con le ragazze di coach Gaspari, oggi prive della propria capitana Britt Herbots, ancora una volta in grado di dimostrarsi compatte e determinate contro un avversario giunto in Toscana con il chiaro obiettivo di fare punti in chiave playoff.

Se i primi due set sono stati ad appannaggio prima di una (25-16) e poi dell’altra (19-25) formazione senza particolari capovolgimenti, i successivi parziali hanno regalato uno spettacolo incredibile agli oltre 2200 accorsi a Palazzo Wanny.

La terza frazione ha infatti visto le padrone di casa condurre inizialmente il punteggio di diverse lunghezze, salvo poi subire il recupero della Wash4Green Pinerolo trascinata da Sorokaite e arresasi solo per 25-22. Infine, nell’ultimo parziale disputato, Akrari e compagne hanno sempre mantenuto il pallino di gioco, anche guadagnandosi in totale sette set-point ma senza riuscire a concretizzare le proprie opportunità. Al contrario, le ragazze di coach Gaspari hanno mostrato grande caparbietà, rimettendo in piedi un set che sembrava ormai perduto e portandosi a casa con Graziani tre punti fondamentali (32-30).

Fondamentale ancora una volta è stato l’apporto di tutto il roster a disposizione di coach Gaspari, a supporto di una Antropova top scorer e fondamentale in termini realizzativi (32 punti totali di cui 5 ace). Per la Savino Del Bene Volley hanno infatti chiuso in doppia cifra anche Nwakalor (11) e le due schiacciatrici statunitensi Ruddins e Bajema con 10 punti a testa, ma da menzionare è anche la prova dell’Mvp Castillo che chiude con il 63% di positività in ricezione e una serie di difese spettacolari.

Nella fila delle ospiti Sorokaite (18), Smarzek (16) e D’Odorico (11) hanno sorretto l’attacco piemontese, ben orchestrato da Giorgia Avenia (4), oggi chiamata a sostituire l’indisponibile Carlotta Cambi.

L’equilibrio visto in campo è presente anche a livello statistico, con la Savino Del Bene Volley che ha realizzato solo due muri in più rispetto alle ospiti (13-11) e servito praticamente con la stessa efficacia (8-7). Per quanto riguarda poi le percentuali di ricezione, la Wash4Green Pinerolo ha registrato numeri maggiori (41%-48%) mentre ha attaccato con minor efficenza (40%-34%).

Archiviata l’undicesima sfida di ritorno e confermato il secondo posto in classifica con 57 punti, Herbots e compagne sono ora attese tra soli tre giorni da una sfida fondamentale: mercoledì 26 febbraio alle 20.30 le toscane saranno infatti di scena all’Opiquad Arena contro la Numia Vero Volley Milano, terza forza del campionato italiano.