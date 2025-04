Semifinale playoff, il sogno della Savino Del Bene si spegne in gara 3 a Milano

Getting your Trinity Audio player ready...

Volley Milano – Savino Del Bene Scandicci: 3-1 (16-25, 25-22, 25-22, 25-17) NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Cazaute 11, Gelin (L2) n.e., Guidi n.e., Heyrman n.e., Pietrini n.e., Orro 8, Danesi 11, Konstantinidou, Fukudome (L1), Kurtagic 6, Smrek, Sylla 12, Egonu 25, Daalderop 1. All.: Lavarini S. SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ribechi, Herbots 4, Castillo (L1), Ruddins, Mancini n.e., Ognjenovic 2, Parrocchiale (L2) n.e., Bajema 2, Graziani, Nwakalor 14, Carol 9, Antropova 20, Mingardi 11, Ung Enriquez n.e.. All.: Gaspari M. ARBITRI: Lot – Saltalippi

MILANO – Finisce in gara 3 di semifinale la stagione della Savino del Bene Scandicci. Le ragazze di Gaspari cadono a Milano lottando, come in tutte e tre le gare, punto su punt.

La Savino Del Bene Volley ha provato a rendere difficile la vita a Milano, conquistando nettamente il primo set per 25-16. La formazione di coach Lavarini ha però girato la sfida a partire dal secondo set, vinto per 25-22 dopo essere stata avanti anche di sei lunghezze.

Milano, sostenuta dai 5240 dell’Allianz Cloud, ha bissato il risultato di 25-22 anche nel terzo set, per poi aggiudicarsi la sfida nel quarto set, conquistato per 25-17. Al termine di una gara durata due ore e due minuti, Milano ha fatto registrare con il 44% in attacco, contro il 33% di Scandicci. Miglior prestazione del Vero Volley anche in ricezione, con la squadra lombarda che ha concluso la sfida con un 55% di positività ed un 32% di perfetta, mentre Scandicci ha totalizzato un 51% di positività e il 27% di ricezione perfetta. Anche a muro, la Numia Vero Volley ha chiuso con dati migliori, producendo 16 muri vincenti contro i 12 delle scandiccesi.

Unico aspetto statistico della partita favorevole alla Savino Del Bene Volley, il dato degli ace: con 5 punti su battuta diretti per la formazione scandiccese e 2 per quella milanese.

La top scorer dell’incontro è stata Paola Egonu, autrice di 25 punti, ben supportata da Cazaute (11), eletta Mvp del match. In doppia cifra anche Sylla e Danesi, protagoniste di un’ottima prestazione.

Per la Savino Del Bene Volley, oltre ai 20 punti di Antropova, sono state Nwakalor (14) e Mingardi (11) a chiudere in doppia cifra.

Il cammino in Serie A1 della Savino Del Bene Volley termina dunque a Milano, non la stagione: la squadra di coach Gaspari, il 3 e 4 maggio, sarà impegnata ad Istanbul nelle Final Four della Cev Champions League.

“Partiamo dal fatto che, quando finisce un play off, è sempre difficile – dice coach Marco Gaspari – Mi permetto davvero di ringraziare lo staff che mi ha accolto e che, in cinque giorni, mi ha permesso di diventare l’allenatore di questa squadra. Sono arrivato di lunedì per giocare la prima partita di campionato la domenica. Un grazie alla società, che mi ha messo nelle migliori condizioni per lavorare, e alla squadra, che ha accettato delle scelte a volte particolari, perché non era scontato fare dei cambi di ruolo. Le ragazze si sono tutte messe a disposizione. Avevamo un obiettivo difficile e ambizioso: entrare tra le prime tre, e lo abbiamo raggiunto. Chiaro che poi, una volta ai play-off, si cerca di alzare l’asticella. Ha vinto, secondo me, la squadra più forte: la più continua, la più fisica e la più qualitativa nei momenti importanti. Mi dispiace tanto per Gara-1, perché non abbiamo lottato come oggi e come in Gara-2. Ripeto: ha vinto la squadra che ha messo qualcosa in più in ogni reparto, però mi sento di fare un grandissimo complimento alle nostre ragazze, perché davvero hanno provato in ogni modo. Un ringraziamento poi, soprattutto per il lavoro quotidiano, che a volte non viene visto né percepito. Siamo riuscite a rendere difficilissima la vita a una squadra ben equilibrata, compatta e fisicamente forte”.