Ultima di regular season per la Savino del Bene Scandicci per mantenere il secondo posto

SCANDICCI – La Savino Del Bene Scandicci a caccia della migliore posizione nella griglia playoff.

Sarà l’ultima giornata di regular season a decretare il posizionamento delle prime due squadre alle spalle della capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano.

Il verdetto del match della venticinquesima giornata, in cui la Savino Del Bene Volley ha accarezzato la possibilità di blindare il secondo posto, ha permesso infatti alla Numia Vero Volley Milano di accorciare sulla compagine toscana, ora in vantaggio di un solo punto, lasciando in sospeso il piazzamento definitivo nella graduatoria di serie A1.

Il destino della classifica di Herbots e compagne dipenderà quindi dal risultato della sfida casalinga contro l’Igor Gorgonzola Novara: una vittoria piena consentirebbe alle ragazze di coach Gaspari di consolidarsi e garantirsi un più favorevole accoppiamento nella griglia playoff.

Il fischio d’inizio per il big-match della ventiseiesima giornata è programmato per sabato 1 marzo alle 20.30 in diretta su Rai Sport.

Una sola giocatrice della Savino Del Bene Volley è stata tesserata dal club piemontese. Si tratta di Britt Herbots, schiacciatrice belga classe ’99, aggregata alla Igor Gorgonzola Novara dal 2020 al 2022. Mentre nella squadra di coach Bernardi sono due le atlete che in passato hanno vestito i colori della squadra toscana. Si tratta di Francesca Villani, schiacciatrice classe ’95, fino a fine settembre a servizio della squadra di patron Nocentini e Alessia Mazzaro, centrale classe ’98, in Toscana per l’annata sportiva 2018-2019.

“È una sfida importantissima, perché la vittoria ci garantirebbe il secondo posto in classifica. È una gara che arriva prima della sfida d’andata dei quarti di finale di Champions, che è un’altra gara alla quale teniamo tantissimo – dice coach Gaspari – Con Novara dovremo essere ordinati nel muro-difesa e approcciare bene la gara, soprattutto in battuta. Di fronte ci troveremo una Novara che, come nella gara d’andata, metterà in campo il suo massimo impegno. Dopo la gara con Milano abbiamo poco tempo per recuperare, ma forse meglio così, perché così rimaniamo concentrati sul campo”.

Complessivamente positiva l’annata dell’Igor Gorgonzola Novara che, ad una giornata dal termine della regular season, ha la certezza di chiudere la stagione regolare al quarto posto in classifica. Nonostante le continue defezioni a livello di roster che hanno spesso impedito alle novaresi di presentarsi ai diversi appuntamenti stagionali al completo, Bosio e compagne hanno comunque trovato una propria identità di gioco, qualificandosi anche alla Final Four di Coppa Italia.

In parallelo al campionato italiano, le piemontesi stanno affrontando anche la Cev Cup, seconda competizione europea per prestigio. Mercoledì prossimo le igorine giocheranno tra le mura amiche del Pala Igor la semifinale d’andata contro le turche del Thy Istanbul, quinta forza della Sultanlar Ligi e classificatesi al penultimo atto del torneo sconfiggendo il Bks Bostik Zgo Bielsko Biala (club polacco affrontato dalla Savino Del Bene Volley nella Pool Phase di Champions League).

Nell’ultima sfida disputata, le zanzare si sono aggiudicate faticosamente la vittoria al tie-break contro la sempre insidiosa Megabox Vallefoglia, ancora una volta in grado di impensierire anche le squadre di alta classifica. Ottima per le novaresi la prestazione della schiacciatrice tedesca Alsmeier (19) e dell’opposta statunitense Mims (15), sempre ben servite dall’Mvp Bosio.

Per l’ultima sfida di regular season, la Igor Gorgonzola Novara dovrebbe scendere in campo con Bosio in regia e Mims come opposto, le due schiacciatrici Tolok e Alsmeier con al centro il duo Aleksic-Bonifacio. Il libero è Fersino.