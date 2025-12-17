11.4 C
Firenze
Grosseto, incendio in marcia: salvo l’autista, traffico gestito dalla Stradale

Paura sulla statale Aurelia: veicolo commerciale avvolto dal fuoco. Trasportava gas pericoloso

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Vigili del fuoco
Foto di: Vigili del fuoco
GROSSETO – Attimi di tensione nel pomeriggio di oggi lungo la statale Aurelia. Intorno alle 15,46, all’altezza dello svincolo per Alberese, un furgone ha preso fuoco. Il veicolo viaggiava in corsia sud quando, per cause ancora da accertare, le fiamme lo hanno avvolto durante la marcia.

L’allarme è scattato immediatamente per la natura del carico. Il mezzo trasportava bombole di acetilene, materiale altamente instabile se esposto al calore. Sul posto sono confluite rapidamente le squadre dei Vigili del Fuoco di Grosseto e Orbetello. I pompieri hanno domato il rogo principale, concentrandosi poi sulla delicata operazione di raffreddamento dei contenitori.

Per scongiurare ogni rischio, dalla centrale è arrivato un supporto speciale: una vasca di contenimento dove le bombole sono state immerse per la messa in sicurezza definitiva. Durante le operazioni, la viabilità è stata gestita dalla Polizia Stradale di Orbetello. Fortunatamente, non si registrano feriti.

© Riproduzione riservata

