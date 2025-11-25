11.9 C
Firenze
martedì 25 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Canna fumaria a fuoco, intervento complesso a Follonica: abitazione salva, camino inagibile

I pompieri evitano il peggio in un edificio storico del Grossetano. Rogo nel sistema di riscaldamento domato in tempo

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Vigili del fuoco
Foto di: vigili del fuoco
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FOLLONICA – Attimi di apprensione ieri sera a Follonica, nel cuore dell’area storica ex Ilva. Intorno alle 21, l’allarme è scattato per un principio d’incendio in un’abitazione. Le fiamme sono partite dalla canna fumaria di un camino, minacciando la struttura.

Sul posto si sono precipitate le squadre del distaccamento locale, supportate dai rinforzi arrivati dalla centrale di Grosseto. Non è stato un intervento semplice. Il fuoco si era insinuato in un sistema di condotte complesso, costringendo i pompieri a un lavoro lungo e meticoloso per bonificare anche le parti più interne e nascoste.

La preoccupazione maggiore riguardava la tenuta strutturale. L’obiettivo era impedire alle fiamme di raggiungere l’orditura in legno del tetto, molto datata e quindi estremamente vulnerabile. Fortunatamente, la professionalità dei soccorritori ha evitato il peggio.

L’abitazione è salva e non ha riportato danni significativi. Tuttavia, il caminetto è stato dichiarato inutilizzabile fino al completo ripristino dell’impianto. Un intervento provvidenziale, che ha permesso di tutelare un edificio di rilevante valore storico per la città, scongiurando danni ben più gravi.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
11.9 ° C
13.4 °
10.5 °
73 %
3.1kmh
20 %
Mar
12 °
Mer
9 °
Gio
9 °
Ven
9 °
Sab
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1591)ultimora (1491)sport (51)demografica (49)attualità (31)Regione Toscana (22)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati