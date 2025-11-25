Canna fumaria a fuoco, intervento complesso a Follonica: abitazione salva, camino inagibile

Getting your Trinity Audio player ready...

FOLLONICA – Attimi di apprensione ieri sera a Follonica, nel cuore dell’area storica ex Ilva. Intorno alle 21, l’allarme è scattato per un principio d’incendio in un’abitazione. Le fiamme sono partite dalla canna fumaria di un camino, minacciando la struttura.

Sul posto si sono precipitate le squadre del distaccamento locale, supportate dai rinforzi arrivati dalla centrale di Grosseto. Non è stato un intervento semplice. Il fuoco si era insinuato in un sistema di condotte complesso, costringendo i pompieri a un lavoro lungo e meticoloso per bonificare anche le parti più interne e nascoste.

La preoccupazione maggiore riguardava la tenuta strutturale. L’obiettivo era impedire alle fiamme di raggiungere l’orditura in legno del tetto, molto datata e quindi estremamente vulnerabile. Fortunatamente, la professionalità dei soccorritori ha evitato il peggio.

L’abitazione è salva e non ha riportato danni significativi. Tuttavia, il caminetto è stato dichiarato inutilizzabile fino al completo ripristino dell’impianto. Un intervento provvidenziale, che ha permesso di tutelare un edificio di rilevante valore storico per la città, scongiurando danni ben più gravi.