lunedì 19 Gennaio 2026
Vigili del fuoco ancora al lavoro per la bonifica all’impianto dei rifiuti di Grosseto

Sono presenti braci ancora attive nella parte inferiore della vasca di contenimento che potrebbero far ripartire l'incendio

Cronaca
REDAZIONE
Vigili del fuoco al lavoro all'impianto delle Strillaie (foto vigili del fuoco)
GROSSETO – Sono proseguite anche in serata e in nottata le operazioni dei vigili del fuoco di messa in sicurezza, smassamento e raffreddamento del materiale contenuto all’interno della discarica delle Strillaie, interessata da un incendio sviluppatosi nelle prime ore di questa mattina.

L’intervento degli uomini e delle donne del cmando di Grosseto è continuo ed è finalizzato a prevenire eventuali riprese delle fiamme, causate dalla presenza di braci ancora attive nella parte inferiore della vasca di contenimento.

