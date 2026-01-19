Vigili del fuoco ancora al lavoro per la bonifica all’impianto dei rifiuti di Grosseto

GROSSETO – Sono proseguite anche in serata e in nottata le operazioni dei vigili del fuoco di messa in sicurezza, smassamento e raffreddamento del materiale contenuto all’interno della discarica delle Strillaie, interessata da un incendio sviluppatosi nelle prime ore di questa mattina.

L’intervento degli uomini e delle donne del cmando di Grosseto è continuo ed è finalizzato a prevenire eventuali riprese delle fiamme, causate dalla presenza di braci ancora attive nella parte inferiore della vasca di contenimento.