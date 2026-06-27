Malore in mare, muore a 82 anni a Marina di Grosseto

GROSSETO – Tragedia sulla spiaggia nel pomeriggio di oggi (27 giugno) dove un uomo di 82 anni ha perso la vita a causa di un improvviso malore che lo ha colto mentre si trovava in mare. L’allarme alla centrale del 118 è scattato intorno alle 16,30 richiedendo l’intervento immediato dei soccorsi sul litorale all’altezza di via Catalani, a Marina di Grosseto.

La macchina delle emergenze si è attivata in codice rosso inviando sul posto l’automedica di Grosseto, l’ambulanza della Misericordia di Castiglione della Pescaia e facendo levare in volo l’elisoccorso Pegaso 2.

Nonostante i lunghi e disperati tentativi di rianimazione cardio-polmonare messi in atto sul bagnasciuga dal personale sanitario nel tentativo di strapparlo alla morte, per l’anziano non c’è stato nulla da fare e il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Per gli accertamenti e i rilievi di rito sono stati allertati i carabinieri e il personale della Guardia costiera.