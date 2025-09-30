24.4 C
martedì 30 Settembre 2025
Mediobanca, totonomi per il nuovo Ad: crescono le quotazioni di Melzi d’Eril

Finanza
(Adnkronos) – Prende quota l’ipotesi Alessandro Melzi d’Eril come amministratore delegato di Mediobanca. Secondo quanto apprende Adnkronos da fonti finanziarie, le sue quotazioni sono infatti in crescita e al momento sarebbe lui a occupare la posizione più favorevole. Solo ieri sembrava prevalere Riccardo Mulone, amministratore delegato di Ubs Italia, anche se – stando alle fonti – “il suo profilo viene ritenuto troppo oneroso”. In corsa, anche se con un po’ di distacco, resta anche Francesco Pascuzzi, country head di Goldman Sachs, tra i nomi presi in considerazione.  

“Tutto dipenderà – spiega all’Adnkronos Michele Calcaterra, professore di Finance Corporate all’Università Bocconi – dal piano strategico che Mediobanca si darà, vale a dire più riferito al wealth management o all’investment banking. I tre profili indicati hanno tutti una specchiata professionalità, due più riferita al wealth ed uno all’investment (quest’ultimo Pascuzzi ndr.)”, sottolinea il professore.  

Stamattina a Siena c’è stato un primo incontro conoscitivo tra i manager delle due banche. Occhi puntati, stando a indiscrezioni, su giovedì 2 ottobre: ci dovrebbe essere il Cda che deciderà i nomi del board da presentare all’assemblea dei soci del 28 ottobre chiamata a eleggere il consiglio di amministrazione di Piazzetta Cuccia.  

Dalle parti di piazza Salimbeni c’è “ottimismo sulla sfida unire culture aziendali così diverse”. Fonti di ambienti finanziari evidenziano che “lo sforzo sarà grande anche se – fanno notare – all’interno di Mediobanca ci sono sensibilità diverse: un conto è Mediobanca Premier, altro Compass e altre aziende del Gruppo”. (di Andrea Persili) 

 

