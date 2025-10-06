19.3 C
Firenze
lunedì 6 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Oro ai massimi e Stellantis in ripresa, ma i mercati guardano anche allo shutdown Usa – Il video

Finanza
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Fabio Caldato, Portfolio Manager di AcomeA Sgr, fa il punto della situazione sulla settimana finanziaria appena cominciata. Particolare attenzione all’oro, che si conferma uno strumento di difesa di portafogli importante, sfiorando i 4000 dollari l’oncia, e confermando un trend parabolico. Sempre all’interno del settore commodities, tra i perdenti il petrolio con un Opec che continua a pompare e ad aumentare l’offerta. Sul mercato azionario attenzione a Stellantis, le cui azioni potrebbero raggiungere la doppia cifra e salire sopra i dieci euro. Negli Stati Uniti prosegue lo shutdown governativo voluto dal presidente Donald Trump. Se in passato la chiusura degli uffici pubblici non ha mai determinato un impatto importante nei prezzi e nelle dinamiche macroeconomiche, se non creando rumore nei mercati finanziari, la crisi politica che attanaglia il Paese – che vede un forte scontro tra Trump e il partito d’opposizione – potrebbe giocare una dinamica diversa.  

finanza

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
19.3 ° C
20.8 °
18.8 °
47 %
1.5kmh
0 %
Lun
20 °
Mar
22 °
Mer
23 °
Gio
23 °
Ven
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (684)ultimora (479)Lav (34)tec (34)vid (31)fin (28)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati