17.8 C
Firenze
giovedì 2 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ryanair: tre nuovi aerei a Milano per inverno 2025, obiettivo 2034 300 mln passeggeri

Finanza
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Ryanair si espande ancor più in Lombardia. A partire dalla stagione invernale tre nuovi aerei entreranno in servizio, due in più a Bergamo e uno a Malpensa, per un totale di 31 aeromobili basati pari a 3,1 miliardi di dollari di investimenti. Cinque le nuove rotte, che portano il totale a 120, per un totale di passeggeri annuali trasportati che toccherà quota 19 milioni (+4%), sostenendo oltre 15.400 posti di lavoro in Lombardia. 22 i velivoli che avranno come base Bergamo, 9 a Malpensa, inclusi 8 aerei di nuova generazione. Le cinque nuove rotte da Malpensa permetteranno ai viaggiatori di raggiungere Bratislava, Goteborg, Pescara, Varsavia e Plovdiv. 

L’obiettivo del 2034 parte dalla crescita esponenziale dei passeggeri 

E la compagnia punta sempre più in alto. L’obiettivo entro il 2034 è toccare quota 300 milioni di passeggeri in Europa. “Siamo la compagnia più economica d’Europa – ha affermato il ceo Eddie Wilson durante la presentazione della stagione invernale -. Abbiamo visto una forte ripresa post Covid (+40%), che ci ha permesso di passare da 140 milioni di passeggeri a 206 milioni. Ma resta necessità di essere sempre più competitivi”. Sulla scia di un operativo da record, Ryanair ha aggiunto voli extra su oltre 40 rotte esistenti tra le più popolari dai due aeroporti di Milano Bergamo e Milano Malpensa, sia su tratte internazionali che su collegamenti domestici.  

L’analisi del Ceo Wilson per l’Italia, l’ostacolo della tassa locale 

Il contesto italiano “è tutt’ora limitato da alti costi di accesso – ha fatto notare Wilson -. La tematiche centrale riguarda l’addizionale municipale, l’Italia dovrebbe seguire esempi di alcuni paesi europei, come Svezia e Ungheria, ed eliminare la tassa. L’Abruzzo, la Calabria e il Friuli-Venezia Giulia l’hanno abolita e crescono. In Abruzzo il traffico è aumentato del 30%, con più rotte”. Se il governo decidesse per l’abolizione “Ryanair investirà in Italia con 40 nuovi aerei, 4 miliardi di euro, 20 milioni di passeggeri in più, 250 nuove rotte e 15000 posti di lavoro aggiuntivi in tutta Italia”.  

“Abbiamo collaborato strettamente con i team di Sacbo e Sea per rendere possibile questa crescita, dimostrando che condizioni competitive e operazioni efficienti sono fondamentali per sbloccare una crescita reale – ha aggiunto il ceo -. La nostra partnership con gli aeroporti di Milano dura da oltre vent’anni e, dopo anni di collaborazione di successo, confermiamo il nostro impegno a continuare a crescere nella regione”. 

“Penso sia ovvio che se riduci le tasse ottieni più passeggeri” ha concluso Wilson. 

finanza

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
17.8 ° C
18.8 °
16.4 °
42 %
7.2kmh
75 %
Gio
18 °
Ven
20 °
Sab
21 °
Dom
17 °
Lun
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (314)ultimora (190)fin (32)vid (21)tec (18)Lav (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati