AI, a Montecitorio presentazione 1° indice su maturità manageriale

(Adnkronos) – Cida – la Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità – e AI4I, l’Istituto Italiano per l’Intelligenza artificiale nell’Industria, promuovono l’incontro ‘Leadership e governo dell’Intelligenza Artificiale’, per mercoledì 10 giugno, ore 10 – 13, alla Camera dei deputati, aula dei Gruppi Parlamentari, in via di Campo Marzio 78, Roma. Nel corso dell’evento sarà presentato l’AI Management Index, il primo indice in Italia che misura il livello di maturità del management nell’adozione e nella governance dell’Intelligenza Artificiale. L’indagine analizza il grado di integrazione dell’AI nei processi decisionali e organizzativi, le competenze manageriali, i modelli di governance e l’impatto dell’AI sulle imprese e sulle organizzazioni italiane.

L’iniziativa riunirà esponenti delle istituzioni, del mondo accademico e delle grandi aziende per un confronto sul ruolo della leadership nella trasformazione tecnologica e sulle sfide legate all’innovazione, alla competitività e alla governance dell’AI.

Parteciperanno, tra gli altri, Stefano Cuzzilla (presidente Cida), Fabio Pammolli (presidente AI4I), Brando Benifei (eurodeputato), Antonio Baldelli (promotore dell’intergruppo parlamentare ‘AI empowerment e mercati emergenti’), Silvia Pugi (deputy secretary general Cec), Giovanna Razzano (ordinaria di Diritto costituzionale e pubblico, Sapienza Università di Roma), Agostino Scornajenchi (amministratore delegato Snam). Concluderà i lavori il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.

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