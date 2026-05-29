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Artigiano in Fiera, Calabrese (Regione Calabria): “In ‘Anteprima d’estate’ la nostra storia”

Lavoro
REDAZIONE
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(Adnkronos) – Anteprima d’estate è “un evento per noi molto importante perché qui rappresentiamo la Calabria. Parliamo di artigianato, ma parliamo anche di storia, identità e cultura. Parliamo di quelli che sono i prodotti calabresi, ma soprattutto di una vetrina importante per il turismo: stiamo investendo molto” nel settore “anche a fronte dell’aumento esponenziale dei flussi turistici e delle presenze nella nostra Regione”. Sono le dichiarazioni di Giovanni Calabrese, assessore della Regione Calabria con competenze di indirizzo politico in materia di sviluppo economico, lavoro e politiche attive del lavoro, turismo, fiere nazionali ed internazionali nelle materie allo stesso delegate, nella giornata in cui apre i battenti ‘Anteprima d’estate’, l’evento promosso da Artigiano in Fiera, in programma a Fieramilano Rho fino al 2 giugno. 

“È un evento importante -aggiunge- con oltre 100 operatori che rappresentano il 10% delle presenze a questa edizione estiva di Artigiano in Fiera. In una vetrina così importante, tra i vari eventi, la Calabria è sempre presente con una partecipazione significativa e ben organizzata. Dimostriamo che la Calabria è la regione dell’accoglienza e lo facciamo anche attraverso la nostra presenza in questi eventi con degli stand bellissimi”, conclude. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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