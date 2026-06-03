Calcio, Rept Battero valorizza i successi dell’Inter per rafforzare la comunicazione globale

(Adnkronos) – In occasione della fiera internazionale Snec, Iván Córdoba, leggenda dell’FC Internazionale Milano, ha presenziato allo stand di Rept Battero. L’incontro segna la prima apparizione pubblica congiunta dopo che l’azienda è diventata Official Global Battery & Energy Storage Partner del club nerazzurro lo scorso maggio. La partnership arriva nel momento più glorioso della stagione: l’Inter ha conquistato doppio titolo, Serie A e Coppa Italia, rendendo questa collaborazione particolarmente significativa. Leader nel settore delle batterie e dell’accumulo energetico, Rept Battero opera in Europa, Nord America, Sud-Est asiatico, Giappone e Australia. In Europa, l’azienda ha realizzato l’implementazione e la consegna di progetti in numerosi paesi: Germania, Belgio, Slovacchia, Romania, Bulgaria, Grecia, Ucraina, Polonia, Moldavia e Lettonia, accelerando costantemente l’espansione nel Vecchio Continente.

Nel 2023, l’azienda ha istituito la filiale europea a Monaco di Baviera. Nel 2025, ha stabilito relazioni di collaborazione strategica con partner internazionali quali Ingeteam, impresa spagnola operativa nel settore energetico. All’inizio del 2026, in occasione di Key-The Energy Transition Expo a Rimini, Rept Battero ha firmato accordi di collaborazione per sistemi di accumulo con 7 partner europei, per un totale di 8,3 GWh di capacità nei prossimi due anni. Nel primo trimestre del 2026, le spedizioni di celle di accumulo di Rept Battero si sono classificate al quinto posto mondiale, mentre nel segmento dell’accumulo residenziale l’azienda detiene il primo posto globale, confermando il proprio vantaggio competitivo. Secondo ricerche condotte da istituti indipendenti, tra i 5 marchi di accumulo residenziale più popolari in Europa, 3 sono clienti di Rept Battero.

Alla Snec 2026, Rept Battero ha presentato due importanti novità tecnologiche: la cella di sodio-ionico da 320Ah e la soluzione di accumulo energetico per data center AI.Inoltre, ha esposto le celle LFP da 392Ah, 588Ah e 648Ah, oltre al sistema di accumulo Powtrix da 6,25 MWh.Tutti i prodotti hanno ottenuto le certificazioni internazionali TÜV Rheinland e CSA, a conferma del riconoscimento globale della propria competenza tecnologica. Rept Battero ha avviato il progetto pilota “Battery Passport”, garantendo la tracciabilità completa del ciclo di vita delle batterie e realizzando un ecosistema chiuso di riciclo e rigenerazione, a supporto degli obiettivi globali di neutralità carbonica. La collaborazione rappresenta una sinergia vincente: Rept Battero si integra pienamente nel contesto globale, promuovendo i propri valori di eccellenza, affidabilità e visione a lungo termine. L’Inter, dal canto suo, ottiene un partner strategico nel settore della tecnologia verde e dell’innovazione pulita. Si tratta di un’alleanza che unisce sport e sostenibilità, genera valore condiviso e apre nuove prospettive alla comunicazione internazionale.

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