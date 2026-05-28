21.2 C
Firenze
giovedì 28 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Confsal, no a emendamenti a dl 1° maggio che limitano pieno recupero salari dovuti

Lavoro
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Confsal e Fast-Confsal esprimono “forte contrarietà” agli emendamenti 7.17, 7.19, 7.20 e 7.22, presentati in sede di conversione del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, cosiddetto ‘DL Primo Maggio’.  

La posizione di Confsal e Fast-Confsal – si spiega – “non è rivolta contro il decreto-legge n. 62/2026 nel suo impianto generale”. Il decreto, infatti, “introduce misure in materia di incentivi all’occupazione, salario giusto, monitoraggio retributivo e contrasto al caporalato digitale”. In particolare, l’articolo 7 “riconosce alla contrattazione collettiva un ruolo centrale nella determinazione del salario giusto, richiamando i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative come parametro di riferimento per il trattamento economico complessivo. La nostra posizione non è di contrarietà al decreto-legge n. 62/2026 in quanto tale. Al contrario, riteniamo necessario distinguere l’impianto generale del provvedimento dagli emendamenti 7.17, 7.19, 7.20 e 7.22, che introducono una previsione specifica e problematica: limitare gli effetti della rideterminazione giudiziale della retribuzione al solo periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale”. È “su questa previsione, e solo su questa, che Confsal e Fast-Confsal esprimono ferma opposizione”.  

“Per Confsal e Fast-Confsal questo profilo è inaccettabile. Il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere reso effettivo solo dal momento in cui il lavoratore agisce in giudizio. Se una retribuzione viene accertata come non conforme all’articolo 36 della Costituzione, il lavoratore deve poter recuperare quanto dovuto secondo le regole ordinarie dell’ordinamento”, concludono.  

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia moderata
21.2 ° C
22.1 °
19.8 °
68 %
0.9kmh
40 %
Gio
31 °
Ven
31 °
Sab
31 °
Dom
29 °
Lun
29 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2261)ultimora (1169)Video Adnkronos (353)ImmediaPress (251)lavoro (111)salute (93)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati