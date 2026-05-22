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Durigon: “Vannacci? No a campi larghi seguendo i sondaggi”

Lavoro
REDAZIONE
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(Adnkronos) – Possibili alleanze con Roberto Vannacci alle prossime elezioni? “Io penso che il centrodestra è rodato da anni, non si fanno campi larghi soltanto perché può essere indicato favorevole o no in un determinato momento dai vari sondaggi. Credo che noi continueremo il nostro percorso, lo continueremo molto bene, sono convinto che vinceremo anche le prossime elezioni, faremo altri cinque anni di buon governo”. Così il sottosegretario al Lavoro ed esponente della Lega, Claudio Durigon, risponde ad Adnkronos/Labitalia, a margine del Festival del Lavoro, sulle dichiarazioni del capogruppo leghista in Senato Massimiliano Romeo su possibili alleanze con l’ex generale. 

 

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