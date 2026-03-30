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Formazione, Buck (Ahk Italien): “Standard tedesco applicato a Its Academy italiani”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “L’iniziativa” prevede di “applicare lo standard di formazione professionale tedesco al sistema italiano negli Its Academy”. Adottare un modello duale “significa che oltre alla teoria c’è una” importante “componente pratica, di conoscenza applicata nelle aziende”. Lo ha detto Jorg Buck, consigliere delegato Camera di Commercio Italo-Germanica – Ahk Italien, all’incontro ‘Formazione duale con gli its academy in alto apprendistato. Dalle opportunità alla pratica: lo stato attuale e il caso di successo di Ahk con Lidl Italia’, organizzato al Ministero dell’Istruzione e del Merito a Roma il 27 marzo.  

“Il programma prevede tutor aziendali” anch’essi appositamente formati, “e un esame finale all’interno dell’azienda. Il format della formazione professionale duale è importante perché si tratta di un modello di innovazione e di crescita. Grazie ad esso, il nostro socio Lidl fa crescere la sua rete in Italia con personale altamente qualificato e con tecnici superiori” ha concluso. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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