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Gaggeri (vicepresidente Ordine Ingegneri Milano): “Auspichiamo ottimizzazione gestionale”

Lavoro
REDAZIONE
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(Adnkronos) – “La sintesi tra la Uni En Iso 9001 e le norme di project management dovrebbe portare a un’ottimizzazione gestionale, ed è quello che ci auspichiamo”. Ad affermarlo Luigi Gaggeri, vicepresidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano e presidente della commissione Project management, a margine degli ‘Stati generali delle ingegnerie – Innovazioni per un futuro comune’, il convegno organizzato dall’Ordine all’Acquario Civico meneghino per riflettere su come l’innovazione possa aiutare ad affrontare le grandi sfide globali.  

“Il progetto di norma PdR 185 diventerà norma dopo un periodo di gestazione sulla sua efficacia ed efficienza”, ha spiegato Gaggeri. “È sostanzialmente una sintesi tra la Uni En Iso 9001, cioè l’organizzazione completa di un’azienda, di una società di ingegneria, di uno studio professionale, di un’impresa, con le norme di project management, quindi l’ottimizzazione di un aspetto gestionale all’interno di una struttura più ampia”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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