Giuseppe Gallucci, onorificenza Cavaliere al merito a Porto San Giorgio da prefetto Fermo

(Adnkronos) – Il fondatore e presidente di Gallucci, Giuseppe Gallucci, è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prestigioso riconoscimento conferito a personalità che si sono distinte per il contributo offerto al Paese attraverso il proprio impegno professionale, sociale e umano. L’imprenditore marchigiano riceverà domani l’onorificenza a Porto San Giorgio dal Prefetto di Fermo nel corso della cerimonia per la Festa della Repubblica. “Abbiamo sempre creduto – dichiara Giuseppe Gallucci – nel valore del lavoro, nella qualità artigianale italiana e nella capacità di innovare senza mai perdere il legame con le nostre radici. Questo traguardo premia una storia fatta di passione, sacrificio e rispetto per il territorio. Ricevere questa onorificenza rappresenta per me una grandissima emozione e un motivo di orgoglio. È un riconoscimento che desidero condividere con la mia famiglia, con mio figlio Gianni, con tutti i collaboratori di Gallucci e con le comunità che hanno accompagnato il nostro percorso imprenditoriale nel corso degli anni”.

Imprenditore visionario e profondo conoscitore del settore calzaturiero, Giuseppe Gallucci ha costruito nel tempo una realtà imprenditoriale riconosciuta per l’eccellenza produttiva, la cura dei dettagli e la valorizzazione autentica del Made in Italy. Con dedizione, competenza e spirito innovativo ha guidato la crescita di Gallucci, accompagnando nel tempo una profonda trasformazione aziendale che ha saputo coniugare tradizione manifatturiera, innovazione tecnica e sviluppo internazionale. Sotto la sua guida, l’azienda ha ampliato e diversificato la propria proposta produttiva, realizzando collezioni che spaziano dalla calzatura bambino fino alle linee uomo e donna, coprendo le principali costruzioni e tecniche del settore calzaturiero. Una capacità produttiva e progettuale trasversale che rende oggi Gallucci una realtà unica nel panorama della calzatura italiana di alta qualità.

Elemento distintivo del marchio sin dagli esordi è inoltre l’inconfondibile colore arancione, divenuto negli anni simbolo riconoscibile dell’identità aziendale e della filosofia creativa di Gallucci, espressione di energia, personalità e stile contemporaneo. La forte vocazione internazionale dell’azienda ha inoltre permesso a Gallucci di affermarsi anche in mercati particolarmente competitivi e complessi come quelli degli Stati Uniti e del Giappone, consolidando negli anni una reputazione di eccellenza riconosciuta a livello mondiale. Le creazioni Gallucci sono apprezzate da famiglie reali e da numerosi protagonisti dello star system internazionale, confermando il prestigio e l’autorevolezza del marchio nel segmento della calzatura di lusso e di alta manifattura italiana.

Nel corso degli anni, Gallucci ha inoltre sviluppato importanti collaborazioni internazionali e progetti speciali di grande visibilità, tra cui iniziative legate all’Nba All-Star Game e al centenario del Cagliari Calcio, testimonianza della capacità dell’azienda di dialogare con il mondo dello sport, del lifestyle e degli eventi di rilievo internazionale attraverso creatività, ricerca stilistica e qualità manifatturiera. Nel corso della sua lunga carriera, Giuseppe Gallucci ha inoltre ricoperto ruoli di rilevanza nazionale all’interno dell’associazione di categoria, contribuendo attivamente allo sviluppo e alla rappresentanza del comparto calzaturiero italiano. La sua esperienza e la sua visione imprenditoriale hanno rappresentato un punto di riferimento per il settore, promuovendo il valore della manifattura italiana e la tutela delle competenze artigianali.

Fondata sui valori della tradizione artigianale, dell’attenzione alla qualità e della continua ricerca stilistica, Gallucci si distingue per una produzione che coniuga eleganza, comfort e innovazione. Il marchio Gallucci è inoltre registrato nell’Albo speciale dei marchi storici di interesse nazionale, riconoscimento che ne attesta il valore storico, identitario e il contributo alla tradizione manifatturiera italiana. L’azienda ha inoltre registrato due brevetti per invenzione industriale relativi alla costruzione delle calzature, confermando la propria vocazione all’innovazione tecnologica e alla ricerca applicata al prodotto. Nel corso degli anni Gallucci ha consolidato la propria presenza nel settore mantenendo sempre al centro il lavoro delle persone, il rispetto delle lavorazioni artigianali e il forte legame con il territorio.

Sotto la guida di Giuseppe Gallucci, l’impresa ha inoltre investito nella sostenibilità dei processi produttivi, nella valorizzazione delle competenze locali e nella formazione delle nuove generazioni, contribuendo in modo significativo alla crescita economica e sociale del territorio. Una filosofia imprenditoriale orientata alla responsabilità, all’autenticità e alla qualità che rappresenta oggi uno dei principali punti di forza dell’azienda. La nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana rappresenta così un importante riconoscimento al percorso umano e professionale di Giuseppe Gallucci e all’impegno costante suo e dell’azienda nel promuovere l’eccellenza italiana attraverso il lavoro, l’impresa e la cultura manifatturiera del Paese.

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