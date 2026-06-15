Gruppo Magis rafforza misure della natalità, iniziative per neo-genitori

(Adnkronos) – Il Gruppo Magis rafforza ulteriormente il proprio impegno per il benessere delle proprie persone con nuove iniziative e misure a favore della genitorialità e natalità, introducendo nuove iniziative per i neo-genitori. In un contesto nazionale segnato dal progressivo calo demografico e dalla diminuzione delle nascite, il Gruppo rafforza ulteriormente il proprio sistema di welfare aziendale attraverso nuove collaborazioni con Europediatria e Prénatal, con l’obiettivo di accompagnare lavoratrici e lavoratori in una delle fasi più importanti della vita personale e familiare: la nascita di un figlio. In occasione di ogni nuova nascita, infatti, madri e padri del Gruppo Magis potranno accedere a un percorso di coaching genitoriale realizzato con Europediatria – realtà di Verona che mette al centro la salute e il benessere dei bambini accompagnando le famiglie nei primi anni di crescita – oppure usufruire, in alternativa, di un contributo del valore di 400 euro da utilizzare nei punti vendita Prénatal.

La nuova misura si aggiunge agli strumenti già introdotti da Magis a inizio anno all’interno del pacchetto welfare dedicato alla genitorialità, che comprende un bonus nascita di 500 euro da spendere in beni e servizi welfare, l’incremento del congedo parentale integrativo – con un innalzamento dell’indennità economica a carico dell’azienda del 10%, tre giorni lavorativi aggiuntivi per il congedo di paternità, permessi dedicati al primo giorno di scuola primaria e ulteriori facilitazioni logistiche per le collaboratrici in gravidanza. L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato dal Gruppo all’interno del Piano industriale 2025-2030, che individua nelle persone uno dei pilastri strategici della creazione di valore nel lungo termine. Il Piano Industriale prevede infatti il raggiungimento dei seguenti target lato People: la certificazione di quattro società per la parità di genere, il 46% di presenza femminile in organico, l’azzeramento del gender pay gap e il coinvolgimento dell’80% della popolazione aziendale in programmi di formazione e change management.

“Sostenere le nostre persone in uno dei momenti più importanti della loro vita, ossia diventare genitori, significa mettere al centro collaboratrici e collaboratori e riconoscere che ciascuno può esprimere al meglio il proprio valore quando si sente supportato, non solo nel lavoro, ma anche nella vita personale”, spiega Federico Testa, presidente di Magis. “Stiamo costruendo un Gruppo che vuole crescere mettendo davvero al centro le persone – interviene Alessandro Russo, consigliere delegato di Magis – Le misure dedicate alla genitorialità vanno proprio in questa direzione: non limitarsi a riconoscere un bisogno, ma offrire strumenti concreti di supporto per i nostri collaboratori e collaboratrici e per le loro famiglie. È questo il modello di welfare che vogliamo sviluppare: vicino, accessibile e capace di accompagnare le persone nel tempo”.

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