Infortuni, De Luca (Consulenti): “Bene meno morti sul lavoro, ma serve fare di più”

Lavoro
(Adnkronos) – “Sono positivi i numeri in regresso sugli infortuni sul lavoro in presenza di un milione e 300 mila dipendenti in più, insieme a 10 milioni di assicurati in più nelle scuole. Ma quello degli infortuni è un tema che mi turba come turba tutti i consulenti del lavoro. Quello che viene poco considerato è l’impatto negativo dell’infortunio sull’azienda perchè giustamente viene data priorità alle famiglie, che hanno orfani e vedove. Ma con incidenti gravi l’ambiente di lavoro resta scioccato con effetti su produttività e futuro azienda. L’imprenditore, eccetto pochi casi che ci sono, ha molto a cuore la salute e la sicurezza dei propri lavoratori”. Lo ha detto Rosario De Luca, presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro intervenendo alla tavola rotonda ‘Il benessere del lavoratore: dalla questione salariale alla sicurezza nei luoghi di lavoro’, in corso a Roma nella sede di Comin & Partners.  

Secondo De Luca “va bene l’incremento ispettori, bene l’incremento delle sanzioni e dei blitz contro il caporalato, ma non si può essere soddisfatti. L’unica strada per fare di più è la diffusione della cultura della prevenzione, con un grande patto tra tutti gli attori. Noi gestiamo due terzi della forza lavoro di questo Paese e noi non ci sottraiamo a questo patto. Da anni andiamo nelle scuole per fare capire che la sicurezza non è un costo ma un investimento in serenità sociale”, ha concluso.  

