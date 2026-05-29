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Lavoro, Fiori (Inail): “Più tutele al preposto, garante della salute e sicurezza”

Lavoro
REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Il preposto è una figura chiave nell’organizzazione della salute e sicurezza del lavoro perché si tratta di un lavoratore a cui vengono affidati compiti molto importanti. Il preposto, infatti, può decidere di interrompere l’attività produttiva, qualora ritenga che non ci siano le condizioni di tutela della salute e della sicurezza. E’ una figura che, però, non prevede emolumenti aggiuntivi, né tutele. Risponde direttamente del proprio operato anche di fronte a un magistrato”. E’ quanto affermato da Marcello Fiori, direttore generale Inail, in occasione del convegno ‘La valorizzazione del preposto nella contrattazione collettiva’, organizzato da Cifa e Confsal nell’ambito di Ambiente-Lavoro 2026, il Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in svolgimento negli spazi di Bolognafiere dal 26 al 28 maggio 2026. 

“Dobbiamo rafforzare, dentro la filiera del decreto legislativo, l’importanza di questa figura del responsabile della sicurezza anche tutelandola in termini assicurativi e di libertà di intervento, in modo tale che davvero intervenga a tutela della salute e sicurezza e non risponda soltanto al datore di lavoro”, conclude. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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