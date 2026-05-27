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Nasce ‘Technogym School’, alta formazione per creare nuove figure

Lavoro
REDAZIONE
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(Adnkronos) – Technogym, leader mondiale nel settore del fitness e wellness, dopo 40 anni di impegno nel settore della formazione con il Wellness Institute, annuncia la nascita di Technogym School, l’innovativo progetto di alta formazione dedicato a creare la nuova generazione di professionisti del Wellness e dell’Healthness. La scuola nasce per rispondere alla crescente domanda di competenze manageriali in settori in forte sviluppo a livello globale. La Technogym School offrirà due percorsi di master – iscrizioni aperte dal 28 Maggio – progettati per fornire competenze specialistiche in settori come il corporate, l’hospitality, real estate, il settore medicale, quelli dello sport e dei wellness club: Master in Wellness un percorso studiato per formare i Wellness Manager figure professionali dedicate alla gestione a tutto tondo di modelli di business legati al wellness: dalle operations, al marketing, alla finanza, alle risorse umane. Master in Healthness per diventare Healthness Doctor professionisti con profilo medico-scientifico e competenze su sana longevità, recovery, riabilitazione, prevenzione e trattamento di patologie, con un approccio olistico che integra esercizio fisico, alimentazione e dimensione psicologica. 

Con un approccio multidisciplinare che unisce solide conoscenze scientifiche, innovazione tecnologica e competenze manageriali, i master si rivolgono a laureati in discipline come Scienze Motorie, Medicina, Psicologia, Biologia, Fisioterapia, Architettura, Ingegneria Biomedica, Economia, Marketing e Comunicazione. I percorsi formativi approfondiranno temi all’avanguardia come la longevità sana, l’epigenetica, le tecnologie digitali per l’esercizio fisico, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e l’analisi dei biomarker. Technogym School offrirà inoltre ai suoi studenti l’opportunità di entrare in un network globale di professionisti e imprenditori, favorendo concreti percorsi di inserimento nel mondo del lavoro. 

Le lezioni si svolgeranno nel cuore della Wellness Valley, presso il campus Technogym Village e saranno tenute da una faculty di altissimo profilo, che include figure di spicco ed esperti internazionali del settore medico, accademico e manageriale. Per entrambi i master l’offerta formativa prevede due modalità di frequenza: il Master Executive di 1 anno, pensato per professionisti che desiderano conciliare formazione e lavoro, con lezioni part-time nel weekend ed il Master Intensivo di 3 mesi, un percorso strutturato per un apprendimento focalizzato, con frequenza quotidiana. Per maggiori informazioni sui programmi, la faculty e le modalità di iscrizione, visitare il sito www.technogymschool.com. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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