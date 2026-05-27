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Previdenza, Oliveti (Adepp): “1,65 mln iscritti a casse, 130mila pensionati attivi”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Ammontano a 1,657 milioni gli iscritti alle Casse di previdenza dei quali circa 1,378 milioni sono liberi professionisti e 130.000 pensionati attivi”. Così il presidente dell’Adepp, l’associazione degli Enti di previdenza privati, Alberto Oliveti dal palco degli Stati generali della previdenza dell’Adepp, in corso a Roma. Oliveti ha sottolineato le cifre sul “patrimonio delle Casse passato da poco a 125,2 miliardi. Contribuiamo con le tasse (2,65 miliardi nel 2023) al bilancio dello Stato”, conclude.  

economia

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