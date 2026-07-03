Turismo: tra fuochi d’artificio, mostre e memorials, 10 consigli per visitare Washington nell’Independence Day

(Adnkronos) – I festeggiamenti, in questo 2026, durano tutto l’anno, ma è domani, 4 luglio, che hanno il momento clou: il giorno in cui si festeggia l’Indipendenza degli Stati Uniti d’America. Una festa ancora più speciale quest’anno in cui ricorrono i 250 anni da quel 4 luglio 1776, data della firma della Dichiarazione d’Indipendenza. Ecco allora come trascorrere al meglio, da turista, questa giornata di festa nazionale nella capitale del paese, Washington Dc, cuore dei festeggiamenti per America250, con 10 consigli dell’ente del turismo della città (https://washington.org/).

1. L’evento più atteso sono senza dubbio gli spettacolari fuochi d’artificio, che quest’anno saranno ancora più scenografici e illumineranno a partire dalle ore 23 il cielo, i monumenti e i memorials di colori e luci dal National Mall e non mancano i punti per assicurarsi un’ottima visuale.

2. Ci sarà poi una grande parata che sfilerà fra costumi, uniformi, bandiere, celebrando la storia e la diversità culturale del paese, con spirito di orgoglio e patriottismo. Ad anticipare il tutto il consueto concerto ‘A Capitol Fourth’, trasmesso da Pbs.

3. Immancabile, nel giorno del 250° compleanno degli Stati Uniti, una visita ai National Archives, dove si può ammirare l’originale della Dichiarazione di Indipendenza, ma anche firmare un facsimile e partecipare ad altre attività immersive per tutta la famiglia, come ricevere il saluto di George e Martha Washington. Da vedere anche la nuova mostra sulla Storia americana in onore dei 250 anni. Per l’occasione, il museo osserverà un orario prolungato.

4. Per rendere omaggio ai presidenti che hanno fatto la storia degli Stati Uniti è d’obbligo un ‘pellegrinaggio’ ai memorials che si susseguono nel National Mall ma anche alla National Portrait Gallery, che ospita una mostra dedicata con ritratti e sculture e postazioni interattive.

5. Un’opportunità unica quest’anno è la visita allo Smithsonian National Museum of American History, con la bandiera che ha ispirato l’inno nazionale, la sezione dedicata al movimento per i diritti civili e quella sulle arti e la cultura, approfittando delle aperture straordinarie.

6. Fresco di apertura è il National Geographic Museum of Exploration che invita i visitatori a immergersi in eccitanti esplorazioni e scoperte, fra le culture di tutto il mondo. In programma uno show serale e una mostra fotografica per celebrare America250 con scatti iconici della storia nazionale. Nuova apertura anche ‘The Playground’ al National Building Museum, che invita i visitatori a esplorare materiali che creano l’ambiente costruito circostante in un’esperienza immersiva e interattiva.

7. L’Independence Day si può onorare anche con un’escursione nella vicina Mount Vernon, dove si trova la casa-museo di George Washington, che si può visitare con i suoi giardini e la tomba dove il primo presidente degli Stati Uniti riposa con sua moglie.

8. In questa giornata di inizio estate meritano senz’altro una tappa anche i numerosi parchi e giardini della città, molti ad accesso libero e alcuni annessi ai monumenti, come il giardino della National Gallery of Art’s Sculpture e lo Us National Arboretum. Altra opzione outdoor, per gli amanti degli animali, è il National Zoo, tra i nuovi panda giganti e l’habitat della foresta pluviale. Si può poi salpare per una minicrociera lungo l’Anacostia River esplorare il Navy Yard e le opzioni sono davvero infinite, fra intrattenimenti ed esperienze.

9. Per i più sportivi e appassionati di baseball, ogni anno per l’Independence Day alle 11,05 i Washington Nationals giocano al Nationals Park.

10. E quale giorno migliore per esplorare l’offerta culinaria di Washington? Tra ristoranti pluripremiati e fine dining, brunch e all-american selections, beer gardens e patios, rooftop bars, magari con vista sui fuochi d’artificio, molti dei quali organizzano anche eventi speciali a tema. Location ideale per una cena in cui celebrare il 4 luglio è sicuramente lo storico quartiere di Georgetown, fondato prima della capitale stessa, e la sua baia è un altro buon punto panoramico per vedere i fuochi d’artificio. Quanto alle possibilità di alloggio, molti hotel di Washington offrono sconti e pacchetti speciali in onore del 4 luglio, dalle strutture più lussuose agli indirizzi più abbordabili.

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