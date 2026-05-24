28.9 C
Firenze
domenica 24 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

ATFlow presenta in Italia Linktour e GAC Aion

Motori
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
ATFlow amplia il proprio portafoglio marchi e annuncia l’ingresso sul mercato italiano di Linktour e GAC Aion. La società di Autotorino rafforza quindi la sua presenza in Italia oltre i marchi già distribuiti come KGM, XPeng e Ineos. 

L’obiettivo è costruire un’offerta complementare, orientata alle nuove esigenze dei clienti e all’evoluzione del settore, con particolare attenzione all’elettrificazione, alla mobilità urbana e all’arrivo di nuovi player globali. 

 

Linktour, brand del gruppo Weiqiao Pioneering Group, si posiziona nel campo della mobilità elettrica urbana con una proposta focalizzata su veicoli leggeri, accessibili e sostenibili. Con i modelli Alumi e Alumi Elite, il marchio introduce una gamma di quadricicli leggeri e pesanti pensata per rispondere alle esigenze di un pubblico giovane ma anche adulto. 

L’altra novità è rappresentata da GAC Aion, marchio del gruppo cinese Guangzhou Automobile Group, realtà automotive con presenza internazionale e centri di ricerca e sviluppo in diverse aree del mondo, tra cui un centro stile a Milano. Il brand entra nel mercato italiano con due modelli elettrici, Aion UT, hatchback compatta di segmento C, e Aion V, SUV di segmento D. 

“La presentazione di Linktour e GAC Aion rappresenta un passaggio significativo nel percorso di crescita di ATFlow”, commenta Mattia Vanini, presidente di ATFlow. “Continuiamo a investire nell’individuazione di brand capaci di interpretare l’evoluzione della mobilità e dell’offerta, con l’obiettivo di proporre ai nostri partner scelte solide e competitive e ai nostri clienti soluzioni sempre più evolute, accessibili e sostenibili”. 

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
28.9 ° C
29.8 °
28.1 °
41 %
7.6kmh
0 %
Dom
29 °
Lun
33 °
Mar
35 °
Mer
32 °
Gio
31 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2441)ultimora (1222)Video Adnkronos (434)ImmediaPress (261)lavoro (132)salute (90)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati