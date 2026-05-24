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Changan accelera in Italia e svela la Deepal S05 Ultra Hybrid

Motori
REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Changan rafforza la propria presenza sul mercato italiano presentando la nuova Deepal S05 Ultra Hybrid, un C-SUV plug-in hybrid progettato per l’Europa e già ordinabile presso la rete vendita italiana del marchio. 

La nuova Changan Deepal S05 Ultra Hybrid è un SUV che abbina un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 172 kW a un motore benzina quattro cilindri da 1,5 litri e 63 kW, per una potenza complessiva di 258 CV. La vettura offre fino a 100 chilometri in modalità 100% elettrica e oltre 1.000 chilometri di autonomia combinata. La batteria al litio-ferro-fosfato da 18,42 kWh supporta la ricarica rapida fino a 55 kW, consentendo di passare dal 30 all’80% in 15 minuti. 

Accanto alla nuova variante plug-in hybrid, Changan ha esposto anche la Deepal S07 BEV, SUV 100% elettrico sviluppato presso il Changan Design Center Europe di Torino, con un’autonomia fino a 475 km. 

La gamma italiana comprende inoltre la Deepal S05 BEV, un SUV elettrico compatto disponibile sia a trazione posteriore sia integrale, con batteria LFP da 68,8 kWh, ricarica in corrente continua fino a 200 kW e autonomia fino a 485 km. 

Tutti i modelli Changan sono ordinabili in Italia attraverso una rete composta oggi da 40 showroom, destinata a crescere fino a 70 punti vendita entro la fine del 2026. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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