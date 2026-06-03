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DS N°7, il debutto a Monaco anticipa l’arrivo del SUV elettrico

Motori
REDAZIONE
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(Adnkronos) – La nuova DS N°7 ha fatto il suo debutto pubblico sulle strade del Principato di Monaco in occasione dell’E-Prix disputato lo scorso fine settimana. Il SUV compatto premium del marchio francese ha affrontato il celebre tracciato cittadino con una speciale livrea nero e oro ispirata alla monoposto DS E-Tense FE25 impegnata nel Mondiale ABB FIA Formula E. 

L’esibizione dinamica è arrivata dopo la presentazione alla stampa internazionale presso gli studi di design di Parigi e ha rappresentato una delle tappe principali nel percorso di rinnovamento del brand. La nuova DS N°7 sarà ordinabile entro la fine di giugno, mentre l’arrivo nei DS Store è previsto per ottobre 2026. 

Tra le curve e i muretti che hanno reso Monaco uno dei circuiti più iconici del motorsport, il nuovo SUV ha mostrato un design sviluppato per coniugare efficienza aerodinamica, presenza scenica e ottimizzazione degli spazi interni. Le linee scolpite della carrozzeria si abbinano a un abitacolo raffinato e luminoso, caratterizzato da materiali ricercati e da un’impostazione orientata al comfort. 

 

Prodotta nello stabilimento italiano di Melfi, la nuova DS N°7 introduce le tecnologie più evolute del marchio francese. Tra queste figurano DS DRIVE ASSIST 2.0, DS NIGHT VISION, DS PIXELVISION, head-up display esteso e sistemi di connettività di ultima generazione, pensati per elevare la qualità dell’esperienza di guida. 

La piattaforma multi-energia consente di scegliere tra motorizzazioni elettriche e ibride. La versione 100% elettrica è disponibile con batterie da 73 o 98 kWh e offre fino a 740 km di autonomia nel ciclo WLTP. Le configurazioni prevedono uno o due motori elettrici, con una potenza boost che raggiunge i 375 CV nella variante AWD Long Range. 

Accanto all’elettrico trova spazio anche la versione HYBRID 145, che abbina un motore benzina tre cilindri a un’unità elettrica integrata nel cambio doppia frizione. Una soluzione progettata per garantire elevata efficienza e una significativa riduzione delle emissioni. 

Il debutto della nuova DS N°7 a Monaco ha inoltre rafforzato il legame tra il programma sportivo di DS Automobiles e i modelli di serie. Le tecnologie sviluppate nel campionato Formula E vengono infatti trasferite progressivamente alla gamma stradale, soprattutto nella gestione dell’energia e nell’ottimizzazione dell’efficienza. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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