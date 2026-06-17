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Lepas L8 arriva in Italia

Motori
REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Lepas L8 debutta sul mercato italiano con prezzi a partire da 41.700 euro. Il SUV ibrido plug-in del Gruppo Chery, primo modello del marchio Lepas commercializzato in Italia, sarà ordinabile presso la rete delle concessionarie a partire da luglio 2026. 

La gamma italiana si articola in due allestimenti: Essence e Elegance.
 

Lepas L8 è equipaggiato con un sistema Super Hybrid plug-in che abbina un motore benzina 1.5 TGDi a ciclo Miller a due unità elettriche. La batteria ha una capacità di 18,4 kWh, mentre la trazione è anteriore. La potenza complessiva è di 279 CV, pari a 205 kW, con 365 Nm di coppia. Le prestazioni dichiarate indicano un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi e una velocità massima di 180 km/h. 

 

L’allestimento Essence include cerchi da 19 pollici, fari full LED, display centrale da 13,2 pollici, quadro strumenti digitale da 10,2 pollici, climatizzatore automatico bizona, Apple CarPlay e Android Auto wireless, telecamera a 540 gradi e 8 airbag. 

La versione Elegance aggiunge cerchi da 20 pollici, sedili in ecopelle riscaldati, ventilati e con funzione massaggio, tetto panoramico apribile, impianto audio Sony a 8 altoparlanti, assistenza al parcheggio autonomo e da remoto e 10 airbag. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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