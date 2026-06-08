Lexus ES 2026, la berlina di lusso guarda al futuro

(Adnkronos) –

Lexus rinnova completamente la ES, una delle berline più rappresentative della propria storia. Giunta all’ottava generazione, la nuova ES evolve il concetto di lusso secondo una visione che unisce design, comfort, tecnologia e sostenibilità, proponendosi sia in versione Full Hybrid sia completamente elettrica.

La nuova Lexus ES cresce in tutte le dimensioni, raggiungendo una lunghezza di 5,14 metri e un passo di 2,95 metri. L’obiettivo è offrire maggiore abitabilità e una qualità di viaggio ancora più elevata, senza rinunciare all’eleganza che da sempre caratterizza la berlina giapponese.

Lo stile segue il linguaggio ”

Clean Tech & Elegance”,

ispirato alla concept car LF-ZC. Il frontale mantiene la tipica identità Lexus, reinterpretata in chiave moderna, mentre il profilo laterale e il posteriore privilegiano fluidità aerodinamica ed efficienza. Ogni dettaglio è stato sviluppato per migliorare la stabilità e ridurre i consumi energetici.

Anche l’abitacolo compie un deciso passo avanti. L’ambiente interno adotta un’impostazione minimalista e raffinata, con materiali di pregio, illuminazione ambientale evoluta e nuovi comandi Hidden Touch integrati nella plancia. Il comfort è stato ulteriormente migliorato grazie ai sedili anteriori di nuova generazione e a un’attenzione particolare all’accessibilità e al benessere degli occupanti.

La nuova Lexus ES introduce una piattaforma software completamente rinnovata, abbinata al sistema multimediale LexusConnect con display da 14 pollici e servizi digitali avanzati. Migliorano anche le funzionalità vocali, la connettività e la gestione remota del veicolo.

Sul fronte delle motorizzazioni, Lexus conferma la propria strategia multi-path. La gamma comprende la Full Hybrid ES 300h con motore benzina 2.5 elettrificato e le nuove elettriche ES 350e ed ES 500e. Quest’ultima può contare sulla trazione integrale intelligente DIRECT4 e sul sistema Interactive Manual Drive, che simula il funzionamento di un cambio manuale attraverso rapporti virtuali selezionabili tramite palette al volante.

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